Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Reinaldo Valiente Dávalos recibió una puñalada fatal este sábado a la noche. Uno de los sospechosos bajo arresto es menor de edad

16 de noviembre 2025 · 12:15hs
Los detenidos por el asesinato estaban a bordo de un auto en Seguí y Garzón.

Foto: Policía de Santa Fe.

La policía rosarina arrestó este sábado a tres personas por un asesinato en la zona sudoeste de la ciudad. La investigación judicial comenzó con la hipótesis de una gresca como motivo de la muerte de un hombre de 32 años a última hora de la jornada.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó el deceso de Reinaldo Valiente Dávalos al día siguiente de la denuncia de una pelea registrada a pocas cuadras del Fonavi Moderno. El operativo comenzó con la captura de un grupo de sospechosos entre los que se cuenta un joven menor de edad.

Los primeros reportes oficiales indican que la víctima de nacionalidad paraguaya falleció a la noche sobre bulevar Seguí al 6000. Las autoridades no identificaron a otras personas lesionadas durante el procedimiento inicial para reunir evidencia sobre el caso y dar con los responsables.

¿Cómo fue el asesinato en la zona sudoeste?

Las fuerzas de seguridad detectaron la gresca casi en simultáneo con una serie de llamados simultáneos al 911. Mientras el personal trabajaba no muy lejos de la sede de la comisaría 19ª, la Central de Emergencias recibía distintos avisos telefónicos sobre una persona herida en el mismo lugar.

El hombre lesionado aún estaba vivo cuando los policías llegaron a la zona de Seguí y Garzón. En ese momento advirtió que lo habían apuñalado y se desvaneció. Los agentes pidieron ayuda médica, pero no consiguieron salvarle la vida.

Después de la declaración de Valiente Dávalos, los encargados del operativo fueron a buscar a los ocupantes de una Ford Ecosport. Así arrestaron a dos jóvenes de 17 y 27 años junto a un hombre de 65 como presuntos participantes en la pelea fatal.

Luego de la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), el MPA corroboró que la víctima había muerto alrededor de las 21 por una herida de arma blanca en el tórax. A continuación, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia en busca de evidencia más detallada.

Además de esta medida, la fiscal Marisol Fabbro esperaba el resultado del relevamiento de cámaras de videovigilancia para reconstruir el episodio en la zona sudoeste. Mientras tanto, los tres sospechosos continuaban demorados a la espera del análisis de la funcionaria sobre su responsabilidad penal frente al homicidio.

Tres homicidios en tres horas

El asesinato cometido cerca del Fonavi Moderno fue el tercero registrado en la ciudad en apenas tres horas. El primer caso tuvo lugar en inmediaciones del barrio La Lata, donde acribillaron a balazos a Micail Chamorro, un joven de 17 años.

Por la noche, el MPA recibió aviso sobre un crimen y una persecución en el barrio Ludueña. La víctima fatal fue Darío César Vittori (48), herido por múltiples disparos en una vivienda ubicada sobre Solís al 400 bis.

A partir de estos incidentes, el departamento Rosario ya suma 102 homicidios desde el inicio de 2025. El acumulado supera el total del año anterior, que concluyó con 90 muertes y estableció el registro más bajo en casi dos décadas.

