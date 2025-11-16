Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

En todo el país la destrucción de empleos formales supera los 223.796 puestos desde noviembre de 2023. Los datos de la propia Secretaría de Trabajo de la Nación muestran un mercado laboral en retroceso, con sectores productivos clave en caída y ocho meses consecutivos de contracción del empleo.

La provincia de Santa Fe volvió a encender las alarmas del mercado laboral: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se destruyeron 13.900 empleos privados registrados , según los datos difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) . Solo en comparación con julio de este año, la provincia perdió en solo 30 días 600 puestos más.

El derrumbe se profundiza en casi todas las categorías del empleo formal. En Santa Fe solo crecieron los aportantes al monotributo (+2,3%) , mientras que cayeron los autónomos (-4,4%) y los trabajadores independientes (-11,8%) , un desplome explicado principalmente por la reducción de monotributistas sociales.

En diciembre de 2023, Santa Fe contaba con 523.700 trabajos privados registrados ; para agosto de 2025, el número cayó a 509.800 , el nivel más bajo desde el inicio de la actual gestión nacional encabezada por Javier Milei.

A nivel nacional el panorama no es más alentador. Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, la destrucción neta de empleo registrado alcanza 223.796 puestos , con un mercado laboral que volvió a mostrar retrocesos en el tercer trimestre de 2025 tras una breve estabilidad en 2024.

Solo en agosto se perdieron 11.229 empleos registrados, y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipa que septiembre continuó con la tendencia negativa (-0,1%). Así, la Argentina acumula ocho meses consecutivos de caída, con la única excepción de junio, cuando se observó un leve repunte del 0,1%.

En total, en agosto el país registró 12.844.725 personas con trabajo formal, de las cuales 10.051.165 son asalariadas y 2.793.560 independientes.

Qué sectores suben y cuáles siguen en caída

El deterioro afecta casi a toda la estructura productiva del país. Según el ex ministro de Trabajo santafesino Juan Manuel Pusineri, solo tres sectores lograron crear empleo en agosto:

Pesca (+6,1%)

Hoteles y restaurantes (+0,2%)

Suministro de electricidad, gas y agua (+0,2%)

Otros dos rubros —Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones— se mantuvieron estables.

En cambio, la caída se concentra en sectores de alto impacto económico:

Intermediación financiera (-0,7%)

Explotación de minas y canteras (-0,6%)

Construcción (-0,5%)

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%)

Industrias manufactureras (-0,3%)

Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,2%)

Y el trabajo en casas particulares volvió a registrar un retroceso fuerte: -2,3%.

El retroceso golpea especialmente al sector privado

El empleo asalariado registrado cayó en agosto un 0,1% respecto de julio, afectando por igual a todas las categorías:

Sector privado: -0,2%

Sector público: -0,1%

Casas particulares: -0,1%

El empleo privado asalariado, que reúne 6.204.252 trabajadores, perdió 10.600 puestos solo en agosto pasado. Desde comienzo de 2025, la caída acumulada es de 27.000 empleos, y frente a noviembre de 2023, la reducción alcanza 181.512 trabajadores, es decir, desde que Milei asumió la Presidencia.

Trabajo independiente: leve suba, pero por motivos preocupantes

El empleo independiente creció en el país apenas 1.800 personas, impulsado por 5.500 nuevos monotributistas. Sin embargo, esta suba convive con caídas en las otras categorías:

Autónomos: -2.800

Monotributo social: -900

El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A, Juan Campos, detalló en su informe que el monotributo actúa como “válvula de escape” ante la falta de empleo asalariado, una dinámica que se repite en Santa Fe.

Una tendencia que se volvió estructural

El informe oficial recuerda que la destrucción del empleo formal comenzó en septiembre de 2023, se profundizó en el primer trimestre de 2024 con una caída mensual promedio del 0,4%, y aunque entre octubre de 2024 y marzo de 2025 hubo un período de relativa estabilidad, el mercado laboral volvió a deteriorarse entre junio y agosto de 2025.

La recuperación de fines de 2024 —un tenue 0,1% mensual positivo— fue “parcial y de corta duración”.

Impacto en Santa Fe: un mercado laboral debilitado y sectores clave en retroceso

Para la economía santafesina, fuertemente ligada a la industria, la logística y la agroexportación, la caída del empleo registrado refleja el freno de la actividad y la retracción del consumo interno. La pérdida de casi 14 mil empleos privados desde la asunción de Milei marca el peor ciclo registrado en la provincia en años recientes.

La contracción simultánea en la industria manufacturera, el comercio y la construcción explica buena parte del retroceso.