Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Este sábado, la organización de la Fiesta Nacional de Colectividades decidió suspender la jornada ante el alerta naranja por tormentas. Qué pasa este lunes

Por el alerta amarillo emitido para este sábado, se canceló la Fiesta de las Colectividades para dicho día

Frente al alerta naranja que se emitió este sábado en la ciudad de Rosario, los organizadores de la Fiesta de las Colectividades y la Municipalidad de Rosario acordaron suspender la actividad dicho día en el Parque Nacional a la Bandera.

Sin la jornada de sábado, las preguntas comenzaron a circular en torno a cuándo finalizaría el evento y si se contemplaba extenderlo un día más.

En cuanto a la edición del 2025, e s la segunda vez que desde la organización deben recurrir a la suspensión ya que el mismo día de la apertura , la tormenta que se desató durante el primer tramo del viernes 7 de noviembre dañó el terreno y hubo que recalcular.

Esa primera decisión se tomó con la aclaración que la Fiesta de las Colectividades se extendería un día más . En concreto, la actividad se iba a realizar del 7 al 16 de noviembre, pero la lluvia hizo que se moviera del 8 al 17. Ahora, frente a esta segunda suspensión , la incógnita pasaba por la fecha de cierre: ¿se extendería un día más o el lunes sería el fin de las actividades?

Cuándo termina la Fiesta de Colectividades

Aunque el sábado comenzó con sol y temperaturas de verano, el alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siempre estuvo vigente para la zona y los pronósticos no fueron alentadores. Ante esto, los integrantes de cada stand frenaron los preparativos a pesar de la expectativa por ser una de las fechas más convocantes para el evento.

En este marco, Rosario se quedó sin colectividades para este sábado y tanto de la Municipalidad como la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario confirmaron a La Capital que el cierre será este lunes 17 de noviembre, como estaba previsto.

Así, se podrá disfrutar de platos típicos internacionales, shows en vivos y danzas tradicionales, entre otras atracciones, hasta el lunes 17 de noviembre. El cierre musical estará a cargo de Fabian Gallardo interpretando la canción por los trescientos años de Rosario que compuso y tiene a varios artistas locales en colaboración.

Streaming de Colectividades

En esta edición, y directamente del Parque Nacional a la Bandera, habrá una transmisión en directo que se podrá ver en internet. El streaming se transmitirá a través del canal de YouTube de Brindis TV y busca acercar las voces y expresiones culturales de las comunidades migrantes a toda la ciudadanía, promoviendo la diversidad como un valor social y colectivo.

Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través del proyecto “Aumentar la participación de las mujeres migrantes y las diversidades, en la gobernanza de la migración y las políticas afines”, la propuesta apunta a fortalecer los lazos entre comunidades, difundir historias que construyen identidad y democratizar el acceso a la cultura a través de un formato digital y participativo.