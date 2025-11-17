La Capital | La Ciudad | Colectividades

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Este sábado, la organización de la Fiesta Nacional de Colectividades decidió suspender la jornada ante el alerta naranja por tormentas. Qué pasa este lunes

17 de noviembre 2025 · 09:30hs
Por el alerta amarillo emitido para este sábado

Por el alerta amarillo emitido para este sábado, se canceló la Fiesta de las Colectividades para dicho día

Frente al alerta naranja que se emitió este sábado en la ciudad de Rosario, los organizadores de la Fiesta de las Colectividades y la Municipalidad de Rosario acordaron suspender la actividad dicho día en el Parque Nacional a la Bandera.

Sin la jornada de sábado, las preguntas comenzaron a circular en torno a cuándo finalizaría el evento y si se contemplaba extenderlo un día más.

En cuanto a la edición del 2025, es la segunda vez que desde la organización deben recurrir a la suspensión ya que el mismo día de la apertura, la tormenta que se desató durante el primer tramo del viernes 7 de noviembre dañó el terreno y hubo que recalcular.

Esa primera decisión se tomó con la aclaración que la Fiesta de las Colectividades se extendería un día más. En concreto, la actividad se iba a realizar del 7 al 16 de noviembre, pero la lluvia hizo que se moviera del 8 al 17. Ahora, frente a esta segunda suspensión, la incógnita pasaba por la fecha de cierre: ¿se extendería un día más o el lunes sería el fin de las actividades?

Cuándo termina la Fiesta de Colectividades

Aunque el sábado comenzó con sol y temperaturas de verano, el alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siempre estuvo vigente para la zona y los pronósticos no fueron alentadores. Ante esto, los integrantes de cada stand frenaron los preparativos a pesar de la expectativa por ser una de las fechas más convocantes para el evento.

>> Leer más: Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

En este marco, Rosario se quedó sin colectividades para este sábado y tanto de la Municipalidad como la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario confirmaron a La Capital que el cierre será este lunes 17 de noviembre, como estaba previsto.

Así, se podrá disfrutar de platos típicos internacionales, shows en vivos y danzas tradicionales, entre otras atracciones, hasta el lunes 17 de noviembre. El cierre musical estará a cargo de Fabian Gallardo interpretando la canción por los trescientos años de Rosario que compuso y tiene a varios artistas locales en colaboración.

Streaming de Colectividades

En esta edición, y directamente del Parque Nacional a la Bandera, habrá una transmisión en directo que se podrá ver en internet. El streaming se transmitirá a través del canal de YouTube de Brindis TV y busca acercar las voces y expresiones culturales de las comunidades migrantes a toda la ciudadanía, promoviendo la diversidad como un valor social y colectivo.

Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través del proyecto “Aumentar la participación de las mujeres migrantes y las diversidades, en la gobernanza de la migración y las políticas afines”, la propuesta apunta a fortalecer los lazos entre comunidades, difundir historias que construyen identidad y democratizar el acceso a la cultura a través de un formato digital y participativo.

Noticias relacionadas
Brendan y su familia en Rosario.

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Colectividades se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera.

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Los Vándalos son un clásico rosarino, como las Colectividades: este viernes celebran 35 años de historia en el stand argentino.

Los Vándalos celebran 35 años de recorrido en la Feria de las Colectividades

Los proyectos del Presupuesto Participativo podrán votarse hasta el 20 de noviembre.

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos

Ver comentarios

Las más leídas

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Lo último

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El espacio de Roca y Santa Fe donde estaba Nato Café tiene nuevo destino. La estratégica intersección recuperará actividad en una ochava con una oferta "fast good"

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?
María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Ovación
El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: Sé que está acá conmigo
Ovación

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: Sé que está acá conmigo

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Policiales
Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica
POLICIALES

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

La Ciudad
Ate Rosario adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este miércoles 19 de noviembre
La Ciudad

Ate Rosario adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este miércoles 19 de noviembre

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura
Ovación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales