Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

La gente tuvo reacciones muy distintas con el entrenador Bernardi y Banega, el máximo referente del equipo de Newell's, en el cierre del torneo

El Coloso del Parque habló en la última presentación de Newell's del 2025. Un año pésimo en todo sentido en lo futbolístico, sin ningún objetivo cumplido y apenas el consuelo de lograr la permanencia en la primera división. Y el pueblo leproso, que recibió al equipo con un colorido y un entusiasmo notable, también dio su veredicto que fue diametralmente opuesto sobre dos personajes trascendentes de este año. Uno, el entrenador Lucas Bernardi, el otro el capitán Ever Banega.

Al entrenador leproso lo ovacionaron cuando fue anunciado por la voz del estadio y esto tiene que ver con el compromiso que asumió Bernardi para poner el hombro y tratar de salvar al equipo del descenso cuando el escenario era muy cuesta arriba. “No podía decir que no”, diría luego en la conferencia de prensa.

Lucas, el capitán del equipazo campeón del Tata Martino en 2013, dejó su puesto en la reserva, adonde había llegado a principios de año, y tomó las riendas en los tres partidos finales del torneo Clausura, donde como nunca antes se jugó la permanencia .

Y logró el objetivo. Sumó tres puntos en la victoria ante Huracán de visitante y perdió los dos partidos en casa por la mínima diferencia, frente a Unión y este de Racing, haciendo la salvedad de que ante los de Avellaneda ya estaba liberado del riesgo de descenso de antemano.

Lucas logró encolumnar al mundo Newell’s detrás del objetivo y consiguió evitar lo que hubiera sido el caos total para la entidad rojinegra.

La contracara del agradecimiento de los hinchas al entrenador fue la reprobación a Ever Banega, el capitán del equipo, que con la llegada de Bernadi perdió la titularidad pese a que en el primer encuentro no jugó por estar suspendido.

Bernardi lo puso de suplente ante Huracán y anoche, y después del gol de Racing fue muy reprobado por los hinchas. En la semana el capitán posteó que paraban por la deuda del plantel y que lo hacían público después de lograr el “objetivo deportivo” de la permanencia. Eso colmó el vaso. Y sus días en el Parque están contados.