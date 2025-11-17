La Capital | Ovación | Miguel Russo

El emotivo recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

Nacho Russo fue reconocido por el público xeneize y se le entregó la camiseta de Boca en homenaje a su padre encontrada en Uruguay el pasado miércoles

17 de noviembre 2025 · 09:47hs
El encuentro entre Boca y Tigre estuvo marcado por la presencia de Nacho Russo, hijo del ídolo de Rosario Central Miguel Russo, en La Bombonera. En la previa del encuentro, el atacante rosarino fue ovacionado por los hinchas presentes en conmemoración a su padre, fallecido el 8 de octubre de este año, en una noche llena de emoción.

El enfrentamiento entre ambos equipos era clave en sus aspiraciones para la fase de playoffs. Por un lado, el "Xeneize" necesitaba sacar un buen resultado para consolidarse como el mejor equipo de la Zona A, mientras que el "Matador" buscaba sumar para clasificar a las instancias finales del Torneo Clausura y conseguir un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

Finalmente, fue victoria 2-0 de los dirigidos por Claudio Úbeda con los goles de Ayrton Costa y Edison Cavani. Con este resultado, el club de La Ribera jugará en los octavos de final frente al octavo y peor clasificado de la Zona B en condición de local. Tigre, por su parte, deberá esperar a los partidos de este lunes para conocer su destino en el plano nacional e internacional.

Cómo fue el recibimiento de La Bombonera a Nacho Russo

Cuando los jugadores salieron al campo de juego, el público recordó a su exentrenador Miguel Ángel Russo: "Olé, olé, olé, olé, Russo, Russo...". Frente a esta ovación, el atacante de Tigre, visiblemente emocionado, respondió con aplausos, agradeciendo el hermoso gesto.

Luego, Nacho Russo fue directo al banco de suplentes del conjunto local para saludar a Claudio Úbeda y todo su cuerpo técnico, quienes acompañaron a "Miguelo" en su último paso como director técnico.

Al finalizar el partido, el jugador del "Matador" reflexionó acerca de lo vivó este domingo por la noche: "Emocionalmente es muy fuerte, porque el estaba acá hace poquito. Pero bueno, yo tenía que cumplir, estoy en Tigre, tenía que jugar para Tigre. Tenía que ganar, nosotros queríamos ganar. No se pudo. Obviamente que eso tuvo un condimento especial en lo previo”, aseguró en ESPN.

Además, descontento por la derrota de su equipo, agregó: "Cuando arrancó el partido, me enfoqué en tratar de ganar. Veré si puedo tratar de disfrutar algo más dentro del enojo. Voy a tratar de salir un poco y disfrutar lo que pueda".

Además, se le entregó la camiseta de Boca en homenaje a su padre que fue lanzada al cielo y aterrizó en Uruguay, donde fue encontrada por un trabajador rural que la llevó al estadio en Buenos Aires. Se emocionó al recibir este reconocimiento: “Justo en la semana previa al partido contra Boca. En Uruguay, donde íbamos siempre. Pero bueno, sé que está acá conmigo y que debe estar contento porque quedaron primeros (por Boca Juniors)”, expresó entre lágrimas.

