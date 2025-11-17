Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Se trata de un hombre que cumplía arresto domiciliario por un asesinato ocurrido en 2023, época en la que era menor de edad. Ahora está acusado de dispararle a su pareja

Un joven de 19 años fue detenido en Puerto San Martín acusado de intento de femicidio de su pareja , una chica de la misma edad que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. La víctima alcanzó a sobrevivir y se recupera de la herida en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, según indicaron fuentes policiales. Pero este caso de tentativa de homicidio presenta un dato extra. El joven que quedó a disposición de la fiscal Luisina Paponi de San Lorenzo cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por un crimen en esa ciudad ocurrido en 2023 , cuando era menor de edad.

La tentativa de femicidio sucedió en una vivienda ubicada en calle El Jacarandá de Puerto San Martín . La Policía de la Unidad Regional XVII acudió a ese lugar al activarse el protocolo para ese tipo de casos.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Gianella G., de 19 años quien recibió un disparo en el cuello y fue trasladada por una vecina al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. La joven quedó internada en estado delicado, pero estable.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales comenzaron a investigar el caso y realizaron un rastrillaje en los alrededores. Así, lograron hallar una pistola calibre 9 milímetros que presentaba la numeración limada y una vaina servida. En base a los datos recolectados en el lugar, y siguiendo directivas de la fiscal Paponi, los agentes policiales detuvieron a Antony H., un joven que es pareja de la víctima como presunto responsable del disparo.

Según fuentes del caso, al momento de ser detenido, el muchacho se estaba lavando las manos y en ese contexto, le habría dicho a los policías que no fue él quien jaló del gatillo. Según su versión, fue otro hombre el que ingresó a la casa por la ventana y que disparó primero contra su pareja, hiriéndola en el cuello, y luego contra él, pero que no salió la bala.

Esa versión no convenció a los investigadores y entonces la fiscal ordenó que quede detenido por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Pero el dato que llamó la atención de este caso es que el joven usaba tobillera electrónica, porque cumplía con arresto domiciliario tras ser sindicado por un homicidio ocurrido en San Lorenzo a principios de octubre de 2023 cuando era menor de edad.

Se trata del crimen de Vicente Del Valle Silvera, un hombre de 73 años, quien murió tras ser atado en su propia casa por un grupo de personas. En ese hecho también resultó heridas un adolescente de 13 años.