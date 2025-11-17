La Capital | Policiales | tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Se trata de un hombre que cumplía arresto domiciliario por un asesinato ocurrido en 2023, época en la que era menor de edad. Ahora está acusado de dispararle a su pareja

17 de noviembre 2025 · 11:18hs
Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven de 19 años fue detenido en Puerto San Martín acusado de intento de femicidio de su pareja, una chica de la misma edad que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. La víctima alcanzó a sobrevivir y se recupera de la herida en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, según indicaron fuentes policiales. Pero este caso de tentativa de homicidio presenta un dato extra. El joven que quedó a disposición de la fiscal Luisina Paponi de San Lorenzo cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por un crimen en esa ciudad ocurrido en 2023, cuando era menor de edad.

La tentativa de femicidio sucedió en una vivienda ubicada en calle El Jacarandá de Puerto San Martín. La Policía de la Unidad Regional XVII acudió a ese lugar al activarse el protocolo para ese tipo de casos.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Gianella G., de 19 años quien recibió un disparo en el cuello y fue trasladada por una vecina al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. La joven quedó internada en estado delicado, pero estable.

tentativa femicidio02

Al arribar al lugar, los efectivos policiales comenzaron a investigar el caso y realizaron un rastrillaje en los alrededores. Así, lograron hallar una pistola calibre 9 milímetros que presentaba la numeración limada y una vaina servida. En base a los datos recolectados en el lugar, y siguiendo directivas de la fiscal Paponi, los agentes policiales detuvieron a Antony H., un joven que es pareja de la víctima como presunto responsable del disparo.

Según fuentes del caso, al momento de ser detenido, el muchacho se estaba lavando las manos y en ese contexto, le habría dicho a los policías que no fue él quien jaló del gatillo. Según su versión, fue otro hombre el que ingresó a la casa por la ventana y que disparó primero contra su pareja, hiriéndola en el cuello, y luego contra él, pero que no salió la bala.

>> Leer más: Conflictos por broncas entre dos familias, posible móvil de un crimen en San Lorenzo

Esa versión no convenció a los investigadores y entonces la fiscal ordenó que quede detenido por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Pero el dato que llamó la atención de este caso es que el joven usaba tobillera electrónica, porque cumplía con arresto domiciliario tras ser sindicado por un homicidio ocurrido en San Lorenzo a principios de octubre de 2023 cuando era menor de edad.

Se trata del crimen de Vicente Del Valle Silvera, un hombre de 73 años, quien murió tras ser atado en su propia casa por un grupo de personas. En ese hecho también resultó heridas un adolescente de 13 años.

Noticias relacionadas
Las fuerzas de seguridad federales serán protagonistas en la vigilancia de la Hidrovía.

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Brian Bilbao fue apresado el martes con una carga de 956 kilos de cocaína en su camioneta en la localidad bonaerense de Pavón. Llevaba dos años prófugo

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Los detenidos por el asesinato estaban a bordo de un auto en Seguí y Garzón.

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Los presuntos autores del crimen cayeron minutos más tarde.

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Ver comentarios

Las más leídas

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Lo último

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El espacio de Roca y Santa Fe donde estaba Nato Café tiene nuevo destino. La estratégica intersección recuperará actividad en una ochava con una oferta "fast good"

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?
María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Ovación
El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: Sé que está acá conmigo
Ovación

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: Sé que está acá conmigo

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Policiales
Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica
POLICIALES

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

La Ciudad
Ate Rosario adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este miércoles 19 de noviembre
La Ciudad

Ate Rosario adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este miércoles 19 de noviembre

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura
Ovación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales