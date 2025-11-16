El uno x uno de Newell's: Cocoliso González exigió y si no gritó gol fue por culpa de Cambeses

El delantero fue siempre una preocupación para la zaga de Racing. Metió un cabezazo que pedía ángulo y el arquero manoteó justo.

La formación de titular de Newell's ante Racing.

La derrota frente a Racing por 1 a 0 fue un castigo injustificado para Newell's . Porque hizo lo debido para, de mínima rescatar un empate. Y hasta pudo ser triunfo, con ese cabezazo de Carlos González que Cambeses le sacó al que fue el destacado rojinegro en el partido de la última fecha en el Clausura.

Juan Espínola 5,5: atento y seguro para cortar centros. No pudo detener el tiro esquinado en el gol de Conechny.

Alejo Montero 5,5: enorme entrega para defender su banda. Tuvo determinación y empuje para subir.

Saúl Salcedo 4,5: correcto para cubrir a las espaldas de Montero. Expeditivo para rechazar.

Víctor Cuesta 5,5: absorbió con firmeza a Maravilla Martínez. Por arriba les ganó todas.

Luca Sosa 4: tuvo poco trabajo, aunque fue irregular cuando avanzaron por su sector.

Martín Luciano 4,5: firme en la marca del extremo que lo enfrentó: a veces fue Solari y en otras a Vergara.

Facundo Guch 4,5: creció en la segunda etapa. Se involucró en el traslado, con la gambeta.

Luca Regiardo 5,5: correcto en los desplazamientos y en la recuperación en el medio.

Valentino Acuña 5: mejoró bastante en la segunda etapa. La manejó y gambeteó. La perdió en el gol de Racing.

Luciano Herrera 6: fue la opción de desequilibrio del conjunto local. Bajó el nivel en el segundo tiempo.

Carlos González 7: intentó de principio a fin, por abajo o bajando varias pelotas de cabeza. No convirtió por una gran atajada de Cambeses.

Ingresaron en Newell's

Jerónimo Russo 4,5: buscó perforar por afuera, con determinación.

Ever Banega -: buscó llevarla en el breve tiempo que jugó.

Jherson Mosquera -: muy poco tiempo y no pudo hacer nada.

Francisco Scarpeccio -: apenas unos minutos en cancha.

Lisandro Montenegro -: lo mismo. Sin tiempo de nada.

El DT

Lucas Bernardi 5,5: la derrota no opaca la reacción que se le notó al equipo en este partido y en los dos anteriores. Jugó con mayor entereza y fortaleza anímica y futbolística. Luchó, se mantuvo de pie y hasta dio la sensación que quizás podía ganarlo. El empate era lo justo. La derrota fue un castigo injustificado.