Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando El incidente sucedió en Villa Gobernador Gálvez. Un motociclista fue hospitalizado y ahora enfrentará una acusación por desobediencia. 17 de noviembre 2025 · 13:32hs

Un motociclista de 20 años fue detenido en un impactante operativo policial tras darse a la fuga de un control de identificación en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, quedó registrado por las cámaras de video seguridad del Municipio local y el aprehendido quedó a disposición judicial.

A las 17.05 horas del domingo, la Policía de Acción Táctica (PAT) dio aviso por radio a la Central 911 que un motociclista se había dado a la fuga en calles 17 de Octubre y Roque Sáenz Peña. Por lo tanto se activó una persecución policial que incluyó a móviles y personal del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez para dar con el motociclista.

En la zona de avenida San Martín y Kennedy, a partir de los reiterados hechos de desobediencia de voz de alto por parte de los efectivos policiales, un patrullero logró encerrar al motociclista y conseguir su detención. Lo identificaron como Alejandro Ezequiel N. de 20 años, a quien se le secuestró una moto Skua 150 cc de color rojo y negro.

evasión policial El aprehendido fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen por un traumatismo en la pierna izquierda. El procedimiento fue trasladado a la Comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispusieron que el motociclista quede con custodia policial.

