La Capital | Zoom | La Renga

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show", el tema favorito del presidente

La canción suele ser utilizada por el mandatario en sus actos. La banda de rock dejó de tocarla en sus recitales hasta este sábado y reavivó su rivalidad con el gobierno

16 de noviembre 2025 · 18:05hs
La Renga junto a un mini Javier Milei.

La Renga junto a un mini Javier Milei.

La relación entre La Renga y el presidente Javier Milei volvió a tensarse este fin de semana cuando el grupo de rock decidió contratar a un enano disfrazado del mandatario para cantar "Panic show", la canción que el presidente suele entonar en sus actos.

La curiosa intervención se dio en el recital dado por la banda en el Dama’s Day Volumen 4, la cumbre regional de motos y autos de colección que este año tuvo como epicentro el predio del Wyndham Garden Luján, sobre la Ruta 6 y el río Luján.

Allí, cuando empezó a sonar la canción que ya es característica del presidente, apareció en el escenario un Milei versión miniatura, con máscara, campera de cuero y gestos sobreactuados. Por supuesto que la reacción del público fue inmediata.

Lo cierto es que esta puesta en escena no sorprende. Milei hizo de “Panic show” un himno de campaña y la canta en cada acto que encabeza. En más de una oportunidad, La Renga sostuvo que el tema es de su autoría y no avalan su uso político.

ssstwitter.com_1763324893691

Qué dijo la banda

En una entrevista reciente, Gabriel "Tete" Iglesias y el mánager Gabriel "Gordo Gaby" Goncalves explicaron por qué “Panic show” dejó de sonar en algunos recitales desde que el presidente comenzó a apropiárselo.

“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, dijo el bajista, y aclaró que el uso de la canción en los actos de gobierno se realizó sin autorización y en contra de la voluntad de la banda.

>>Leer más: Rosario se prepara para La Renga: aguante, expectativas y obras en el Autódromo

Asimismo, Iglesias remarcó que tomaron todas las medidas legales posibles para impedirlo: “Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar adelante sus ideas, porque lamentablemente están muy del otro lado”.

Por su parte, el manager fue en la misma dirección: “Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada”.

Noticias relacionadas
La banda Ciro y Los Persas volverá a los escenarios.

Postergaron el show de Ciro y Los Persas por el alerta naranja por tormentas

La China Suárez visitó el programa de Mario Pergolini.

La China Suárez sin filtro: venganza, confesiones y la verdad de su relación con Mauro Icardi

Manuel Rosso y Romina Fos como Bob Fosse y Gwen Verdon en Gwen, la obra que llega por primera vez a Rosario el próximo jueves

La obra "Gwen" narra desde la danza la vida de una gran figura del musical

La película danesa Mango arrasa en Netflix con su historia de romance, conexión y equilibrio

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Lo último

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Mitre de Pérez y El Torito vuelven a ser de primera división en la Rosarina de fútbol

Mitre de Pérez y El Torito vuelven a ser de primera división en la Rosarina de fútbol

Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

En todo el país la destrucción de empleos formales supera los 223.796 puestos desde noviembre de 2023. Los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación muestran un mercado laboral en retroceso
Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de alcance trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de "alcance trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada
El Mundo

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Ovación
Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de alcance trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de "alcance trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Tras cuatro postergaciones, comenzará el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras cuatro postergaciones, comenzará el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
La Ciudad

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
La Ciudad

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos