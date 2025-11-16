La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show", el tema favorito del presidente

La canción suele ser utilizada por el mandatario en sus actos. La banda de rock dejó de tocarla en sus recitales hasta este sábado y reavivó su rivalidad con el gobierno

La relación entre La Renga y el presidente Javier Milei volvió a tensarse este fin de semana cuando el grupo de rock decidió contratar a un enano disfrazado del mandatario para cantar "Panic show" , la canción que el presidente suele entonar en sus actos.

La curiosa intervención se dio en el recital dado por la banda en el Dama’s Day Volumen 4, la cumbre regional de motos y autos de colección que este año tuvo como epicentro el predio del Wyndham Garden Luján , sobre la Ruta 6 y el río Luján.

Allí, cuando empezó a sonar la canción que ya es característica del presidente, apareció en el escenario u n Milei versión miniatura, con máscara, campera de cuero y gestos sobreactuados . Por supuesto que la reacción del público fue inmediata.

Lo cierto es que esta puesta en escena no sorprende. Milei hizo de “Panic show” un himno de campaña y la canta en cada acto que encabeza. En más de una oportunidad, La Renga sostuvo que el tema es de su autoría y no avalan su uso político.

Qué dijo la banda

En una entrevista reciente, Gabriel "Tete" Iglesias y el mánager Gabriel "Gordo Gaby" Goncalves explicaron por qué “Panic show” dejó de sonar en algunos recitales desde que el presidente comenzó a apropiárselo.

“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, dijo el bajista, y aclaró que el uso de la canción en los actos de gobierno se realizó sin autorización y en contra de la voluntad de la banda.

Asimismo, Iglesias remarcó que tomaron todas las medidas legales posibles para impedirlo: “Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar adelante sus ideas, porque lamentablemente están muy del otro lado”.

Por su parte, el manager fue en la misma dirección: “Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada”.