Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

La banda de los hermanos Gallagher volvió al país después de 16 años y dio dos conciertos repletos en River

17 de noviembre 2025 · 11:01hs
Oasis se reencontró con el público argentino

Foto: DF Entertainment

Oasis se reencontró con el público argentino, en una doble presentación en River con un acumulado de casi 200 mil espectadores

Oasis volvió a Argentina después de 16 años. La afirmación que durante largo tiempo parecía imposible, se hizo realidad este 15 y 16 de noviembre. Los hermanos Noel y Liam Gallagher renovaron votos en una historia de amor eterna con el público local, con dos shows agotados en la cancha de River.

La banda volvió al país en el marco de su gira Live ’25, que comenzó en Cardiff en julio pasado, pasó por cuatro continentes y culminará el próximo domingo en San Pablo, Brasil. Los oriundos de Manchester se presentaron por partida doble en el Estadio Monumental, con un acumulado casi 200 mil espectadores.

Argentina no fue una parada más en el tour de regreso de Oasis, sino el esperado reencuentro en un vínculo intenso y fiel. La devoción del público local por los Gallagher lleva décadas, y los hermanos lo saben. De hecho, es común que en shows en cualquier parte del mundo pregunten si hay argentinos en la audiencia, porque son conscientes de que los siguen a todas partes.

Los dos conciertos de la banda en River tuvieron un telonero de lujo: Richard Ashcroft, celebrado con total entusiasmo por los presentes. Pero, como era de esperarse, el verdadero furor estalló cuando los Gallagher aparecieron en el escenario.

Oasis y Argentina, una historia de amor correspondido

“Cada público ha sido increíble, pero Argentina… es algo especial y es un hecho”, dijo Liam, conmovido por la respuesta de la gente, que coreaba masivamente cada línea de cada canción.

El repertorio estuvo lleno de los múltiples clásicos que Oasis supo forjar a lo largo del tiempo y que los hicieron la banda mega popular que son: “Acquiesce”, “Morning Glory”, “Some Might Say”, “Bring It Down”, “Cigarettes & Alcohol”, “Fade Away”, “Supersonic”, “Roll With It”, “Talk Tonight”, “Half The World Away”, “Little By Little”, “D’You Know What I Mean”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow”, “Slide Away”, “Whatever”, “Live Forever”, “Rock’n’Roll Star”, “The Masterplan”, “Don’t Look Back In Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”.

En ambos shows, mientras sonaba “Live Forever”, los Gallagher mostraron en pantalla una imagen de Diego Maradona, desatando otra ola de euforia en el público. El ídolo universal, reconocido incluso por los ingleses, volvió a aparecer como un puente que une generaciones, territorios y culturas.

Al final del show del domingo, y sabiendo que era la despedida hasta próximo aviso, Noel saludó devolviendo el agite que el público local le había brindado: “¡Argentina, Argentina, Argentina!”, gritó el cantante antes de salir del escenario.

