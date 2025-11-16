La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo: duplican la capacidad de atención en el centro comunitario de barrio Mitre

La obra consiste en la construcción de una farmacia, un centro de kinesiología, tres consultorios y una sala de guardia

16 de noviembre 2025 · 06:30hs
Primeros trabajos en el CIC de barrio Mitre de San Lorenzo.

Primeros trabajos en el CIC de barrio Mitre de San Lorenzo.

San Lorenzo comenzó con los trabajos para la ampliación del Centro de Integración Comunitaria (CIC) de barrio Mitre. Las primeras acciones fueron el movimiento de suelos y la construcción de cimientos. La obra consiste en la construcción de una farmacia, un centro de kinesiología, tres consultorios y una sala de guardia.

De este modo, el CIC no solo ampliará su infraestructura, sino también su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de los vecinos. En una segunda etapa, la Municipalidad de San Lorenzo tiene previsto avanzar con la remodelación integral del frente del edificio, que completará la renovación del espacio y optimizará su accesibilidad.

El intendente local, Leonardo Raimundo, destacó la trascendencia de la concreción y reafirmó el compromiso del gobierno local con el fortalecimiento del sistema sanitario municipal. “Seguimos invirtiendo en salud pública, sin tomar deuda y con déficit cero. Es un esfuerzo que sostenemos año tras año, priorizando los recursos propios y destinándolos a obras que impactan positivamente en la calidad de vida de los vecinos”, expresó. La inversión municipal, tendiente a optimizar los espacios y fortalecer la atención primaria de la salud, superará los 400 millones de pesos.

>> Leer más: San Lorenzo comienza a transitar el camino hacia la autonomía municipal

En ese sentido, el mandatario recordó que esta inversión se suma al importante trabajo que se desarrolla en los centros de salud barriales, a las campañas permanentes de prevención y promoción, y al aporte millonario que el municipio realiza al hospital Granaderos a Caballo para el pago de guardias médicas.

Noticias relacionadas
Estas acciones reflejan una nueva forma de entender el rol del Estado local: un municipio que escucha, acompaña y genera oportunidades.

Empleados municipales promueven la cultura emprendedora en Granadero Baigorria

La interpretación teatral estará a cargo de Victoria Diale, el canto será responsabilidad de Tomás Diale y el coro estará dirigido por Silvio Mangialardi.

Se viene el musical "La Canción de Orfeo" con una única función en Venado Tuerto

La localidad registra uno de los mejores tiempos de respuesta del 911 de la provincia en las incidencias de prioridad alta

Villa Gobernador Gálvez registró una disminución del delito a partir del incremento de la presencia policial

El simulacro de incendio y emergencia “fue un ejemplo de colaboración interinstitucional y de formación integral en medicina prehospitalaria, preparando a los estudiantes y a la comunidad para actuar con eficacia y solidaridad ante situaciones de emergencias”.

Baigorria: Un centenar de especialistas participaron en un simulacro de emergencias

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Lo último

Avanza el bypass de cuencas en el canal Agataura, obra clave para el sur santafesino

Avanza el bypass de cuencas en el canal Agataura, obra clave para el sur santafesino

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Osvaldo Díaz generó el Desalinizador Aero Térmico, que permite potabilizarla de manera sencilla y económica

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Por Silvia Carafa
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

El pacto Trump-Milei y la impotencia de una oposición zombi

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El pacto Trump-Milei y la impotencia de una oposición zombi

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Ovación
Newells jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Newells jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Rugby: Los Pumas buscarán quebrar la racha adversa que tienen en Murrayfield

Rugby: Los Pumas buscarán quebrar la racha adversa que tienen en Murrayfield

El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

Policiales
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

La Ciudad
Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final
Ovación

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada
Ovación

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
La Ciudad

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
La Ciudad

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado
La Ciudad

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos