San Lorenzo: duplican la capacidad de atención en el centro comunitario de barrio Mitre La obra consiste en la construcción de una farmacia, un centro de kinesiología, tres consultorios y una sala de guardia 16 de noviembre 2025 · 06:30hs

Primeros trabajos en el CIC de barrio Mitre de San Lorenzo.

San Lorenzo comenzó con los trabajos para la ampliación del Centro de Integración Comunitaria (CIC) de barrio Mitre. Las primeras acciones fueron el movimiento de suelos y la construcción de cimientos. La obra consiste en la construcción de una farmacia, un centro de kinesiología, tres consultorios y una sala de guardia.

De este modo, el CIC no solo ampliará su infraestructura, sino también su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de los vecinos. En una segunda etapa, la Municipalidad de San Lorenzo tiene previsto avanzar con la remodelación integral del frente del edificio, que completará la renovación del espacio y optimizará su accesibilidad.

El intendente local, Leonardo Raimundo, destacó la trascendencia de la concreción y reafirmó el compromiso del gobierno local con el fortalecimiento del sistema sanitario municipal. “Seguimos invirtiendo en salud pública, sin tomar deuda y con déficit cero. Es un esfuerzo que sostenemos año tras año, priorizando los recursos propios y destinándolos a obras que impactan positivamente en la calidad de vida de los vecinos”, expresó. La inversión municipal, tendiente a optimizar los espacios y fortalecer la atención primaria de la salud, superará los 400 millones de pesos.

En ese sentido, el mandatario recordó que esta inversión se suma al importante trabajo que se desarrolla en los centros de salud barriales, a las campañas permanentes de prevención y promoción, y al aporte millonario que el municipio realiza al hospital Granaderos a Caballo para el pago de guardias médicas.