Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Este lunes se definirán todos los cruces de octavos de final pero luego del domingo, a Central se le achicó el número de posibles rivales. Cuáles son.

16 de noviembre 2025 · 22:19hs
Tomás OConnor en acción

Virginia Benedetto

Tomás O'Connor en acción, con Giovanni Cantizano y Juan Manuel Elordi a la expectativa en Independiente ante Central. Se vienen los octavos de final.

Se jugaron nada menos que la mitad más uno de los partidos de la zona A, pero están abiertas la mayoría de las posiciones finales. Por eso, hasta que se jueguen este lunes los tres encuentros que faltan no se sabrá cuál será el rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura. Hay seis candidatos.

Sin dudas que la zona donde estuvo Newell's, la A, fue mucho más pareja que la de Central, la zona B. A tal punto que solo la posición de Boca está asegurada como líder, el resto aún no.

Eso sí, si hasta antes de los partidos de este domingo había hasta once posibles rivales de acuerdo a las probabilidades matemáticas, los resultados determinaron que se acotaron a cinco.

Cuáles son esos posibles rivales de Central

Boca (29 puntos) se aseguró el primer puesto de la zona A con su victoria por 2 a 0 sobre Tigre (22, +1), que quedó incómodo en el 7º lugar y va a depender de que los tres equipos que tienen 19 unidades, y juegan este lunes, no lo superan.

Belgrano (19, +2) recibe al tercero Unión (24, +7); Defensa y Justicia (19, -3) al eliminado Independiente Rivadavia y Huracán (19, -5) visita a Barracas Central (22, +2), que como Tigre no tiene asegurado el lugar en el 6º lugar. Está arriba de Tigre por más goles a favor.

>>Leer más: En un abrir y cerrar de ojos, Central cambió sonrisas por malas vibras

Mientras que tras la victoria de Argentinos Juniors (24, +5) en La Plata 2 a 1, Estudiantes quedó en la cuerda floja en el 8º lugar con 21 puntos (-1). Cualquiera que gane de los que tienen 19 puntos lo superará.

O sea, este domingo el rival canalla es Estudiantes, pero difícil que se mantenga así.

Mientras que Banfield (21, -6) se quedó sin posibilidades porque quedó con 21 puntos en el 9º puesto, tras el 1 a 1 en Santiago del Estero ante Central Córdoba (3º, 24 puntos, +6).

Entonces, Barracas Central (el más improbable), Tigre, Estudiantes, Belgrano, Defensa y Justicia o Huracán tienen chances de ser el rival de Central en los octavos de final.

Los lugares ya seguros en octavos de final

En la zona de Central solo restan saber los dos últimos lugares, y todo dependerá de lo que pase en Platense-Gimnasia, que juegan 19.30.

El Lobo está afuera con 19 puntos (-5), pero si gana entra y bajaría a Talleres (21, -3), hoy 7º, al octavo lugar y eliminando a Sarmiento (20, -4). Si Gimnasia no gana, clasificarán la T y el de Junín.

En tanto que River, 6º con 22 puntos y +5 de diferencia, no será movido de esa posición por Gimnasia, que precisaría ganarle a Platense 10 a 0 para superarlo.

>>Leer más: El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

Los otros con puestos asegurados, en la zona B, son Central (1º), Lanús (2º), Riestra (3º), Vélez (4º) y San Lorenzo (5º). Los cuatro primeros, como los xeneizes, definen de local.

En la zona A, Boca se aseguró ser primero, resta definir si Racing (25, +3) o Unión serán 2º o 3º, pero ambos definirán de local en octavos, lo mismo que Central Córdoba. Argentinos Juniors quedó como 5º (24, +5) y será visitante.

El árbitro Zunino le muestra la tarjeta roja a Malcorra. Ariel Holan pierde a una pieza clave.

Holan sobre la roja a Malcorra: "Pasó lo que no queríamos que pase"

La tarjeta roja que oscureció la derrota de Central ante Independiente en Avellaneda. Fue para Ignacio Malcorra.

Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Los once de Central que salieron a jugar contra Independiente en Avellaneda.

El uno x uno de Central ante Independiente: Ovando fue el más parejo en la derrota canalla

Gran enganche de Copetti y centro que conectará al gol Duarte, pero la sacó Rey.

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final

