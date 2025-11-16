Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Un hombre de 49 años falleció por una balacera frente a una vivienda. Los presuntos agresores también atacaron a las fuerzas de seguridad en la huida

La Policía de Santa Fe confirmó este sábado un crimen en barrio Ludueña . Después del asesinato se produjo una persecución con disparos hacia el personal y contra Gendarmería Nacional . Dado que el intento de huida fracasó, dos sospechosos quedaron detenidos en la zona oeste de Rosario.

Fuentes oficiales reportaron que un hombre de 49 años falleció a la noche por heridas de arma de fuego en Solís al 400 bis . Agentes de las fuerzas federales llegaron al sitio del ataque fatal y fueron agredidos de la misma forma, aunque resultaron ilesos después de las detonaciones.

La búsqueda de los sospechosos rápidamente sumó la intervención del Comando Radioeléctrico. De acuerdo a la versión preliminar, los presuntos autores del crimen lograron alejarse unas 20 cuadras. En el camino abrieron fuego contra los policías, tal como había ocurrido cuando se cruzaron con los gendarmes. Finalmente, ambos fueron arrestados y les secuestraron una pistola en el barrio Azcuénaga.

El ataque fatal se produjo minutos antes de las 20.30, a pocos metros del cruce de las calles Solís y Bielsa. Según los primeros testimonios recabados por las fuerzas federales, dos personas pasaron en moto y balearon una casa de la zona . En ese momento hirieron a Darío César Vitori , la única víctima alcanzada por los disparos desde entonces.

Arma Larrea Rioja Foto: Policía de Santa Fe.

Los delincuentes también abrieron fuego contra el personal de Gendarmería y contra los policías que los siguieron hacia el sur. A última hora de la jornada, las autoridades confirmaron el deceso del hombre lesionado por el ataque inicial y la captura de los supuestos asesinos.

El reporte oficial indica que los delincuentes huyeron hacia el barrio Azcuénaga desde Ludueña. La búsqueda de los agentes concluyó en el cruce de Larrea y Rioja, donde ambos quedaron esposados y tendidos en el suelo.

Detenido Larrea Rioja 3 Foto: Policía de Santa Fe.

Un joven de 23 años identificado como Lisandro A. fue uno de los detenidos en la persecución. También atraparon a Jorge V. (39) por el homicidio. Los dos fueron trasladados a la comisaría 12ª luego del secueestro de una motocicleta Honda CG Titan azul de 150 centímetros cúbicos y una pistola Bersa TPR.