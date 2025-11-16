Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor La estatua dedicada a Nuestra Señora de Fátima se encuentra en el Estado de Ceará y mide 54 metros 16 de noviembre 2025 · 19:23hs

La ciudad brasileña de Crato, en el Estado de Ceará, inauguró una estatua de la Virgen María de 54 metros de altura, con lo que supera en tamaño al emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro. El acto reunió a miles de fieles y convirtió la ceremonia en uno de los eventos religiosos más multitudinarios del año en el nordeste brasileño.

La estatua dedicada a Nuestra Señora de Fátima se convirtió en la más alta de Brasil, superando los 42 metros de Santa Rita de Cássia, en el Estado Rio Grande do Norte. La estatua más famosa del país, el Cristo Redentor carioca, quedó así en el cuarto lugar con sus 30 metros de altura (sin incluir los 8 del pedestal).

La inauguración de la estatua (que tiene 45 metros sin el pedestal) incluyó una misa especial oficiada en un escenario dispuesto frente al monumento, seguida de la bendición inaugural de la imagen. Hubo conciertos de artistas religiosos reconocidos, como la Hermana Raquel, Patrícia y el padre Fábio de Mello.

2025-11-16 estatua brasil ceara Miles de devotos acudieron desde temprano para asegurar un lugar de privilegio y participar en la celebración.

De acuerdo con el gobierno de Ceará, se trata de la mayor imagen de la Virgen María en el mundo. La devoción a la Virgen de Fátima tiene profundas raíces en la región del Cariri, y la construcción de la estatua responde tanto a la tradición religiosa local como al deseo de fortalecer la identidad cultural y espiritual de la zona.