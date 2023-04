"Masterchef": el rosarino Juan Ignacio quedó afuera de la competencia

“Me voy con una prueba difícil. Me hubiera dado bronca si me iba con algo que ya conocía. Hoy di lo mejor de mí. Para mí alcanzó pero no para la competencia, así que me toca irme pero bien, contento”, aseguró Nacho ante la noticia que lo convierte en el cuarto eliminado del reality.

El jurado elogió al participante en su despedida. De Santis valoró su pasión y su carácter, mientras que Betular le pidió que no abandone la cocina porque tiene mucho para dar. “Es más que un honor y un sueño cumplido haberles presentado mis platos a ustedes”, respondió el rosarino antes de sacarse el delantal.