Una rosarina quedó en el casting de "MasterChef" y renunció por conflicto de intereses

La conductora Wanda Nara anunció la noticia al resto de los participantes en la emisión del último domingo: "Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa. No puede compatibilizar su trabajo con la competencia". De esta manera, el programa quedó con cuatro vacantes a completar y no tres, aumentando las chances para quienes seguían en carrera por ingresar en el certamen.