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Cuba Ballet Rosario festeja sus 30 años con la presentación de "Carmen" en El Círculo

La gala tendrá lugar el 10 de julio, con la participación casi 150 personas en escena, entre alumnos, exalumnos, artistas invitados y figuras destacadas

7 de julio 2026 · 10:58hs
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El Cuba Ballet presenta el clásico Carmen en el Teatro El Círculo como parte de los festejos por sus 30 años de trabajo

El Cuba Ballet presenta el clásico "Carmen" en el Teatro El Círculo como parte de los festejos por sus 30 años de trabajo

Cuba Ballet Rosario celebra en 2026 sus treinta años de labor ininterrumpida en la formación, creación y difusión de la danza en Argentina. Fundada y dirigida por la coreógrafa y maestra cubana Marlen Puello, la institución es una referente en la enseñanza de la metodología de la Escuela Cubana de Ballet en Argentina, formando a generaciones de bailarines, docentes y artistas escénicos.

En el marco de esta celebración, realizará su tradicional gala académica con la presentación del clásico “Carmen”. El evento tendrá lugar el viernes 10 de julio, a las 19, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Esta obra creada por Georges Bizet es una de las óperas más famosas del mundo. En Rosario, contará con casi 150 personas en escena, entre alumnos, exalumnos, artistas invitados y figuras destacadas que acompañaron la historia de este espacio a lo largo de estas tres décadas.

El espectáculo estará encabezado por Valeria Margenat junto a Paula Percivalle y Rafael Buscaroni (ex alumnos y bailarines de Cuba Ballet), en conjunto con estudiantes del Estudio de Danza Valeria Margenat y Compañía interna, y con la participación de Agustina Aguilera (de la Universidad de San Martín, UNSAM) y Bernarda Feullade (Taller del San Martín, Buenos Aires), como invitados especiales.

>> Leer más: "Fenómena Frida", el ballet que emocionó al mundo

30 años de historia del Cuba Ballet

Treinta años después de su fundación, Cuba Ballet Rosario continúa siendo un espacio de formación, creación e intercambio cultural, contribuyendo al desarrollo de la danza en Rosario y consolidando un puente artístico entre Argentina, Cuba y el mundo. En reconocimiento a su aporte sostenido a la cultura y la educación artística de la ciudad, Cuba Ballet Rosario fue distinguida por el Concejo Municipal de Rosario con una Declaración de Interés Municipal en el marco de su 30° aniversario.

Durante estas tres décadas, Cuba Ballet Rosario desarrolló una intensa actividad educativa y artística, articulando el trabajo entre el ámbito privado y las instituciones públicas. En este marco, sostiene un convenio de formación docente con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), contribuyendo a la capacitación académica y profesional en la metodología de la Escuela Cubana de Ballet.

Uno de los rasgos distintivos de la institución fue su permanente apuesta a la formación de excelencia. Año tras año, Cuba Ballet Rosario organiza seminarios y programas de perfeccionamiento con destacados maestros nacionales e internacionales, acercando a la ciudad figuras de reconocido prestigio como Maximiliano Guerra, Miriam Barroso, Analía Domizzi, Patricia Baca, entre otros referentes de la danza iberoamericana.

Entre sus producciones más relevantes se destaca “Fenomena Frida”, una coproducción con el Ballet del Mercosur y la participación de Maximiliano Guerra. La obra realizó una extensa gira nacional durante 2017 y 2018, presentándose en diversas ciudades argentinas y acercando la danza contemporánea a nuevos públicos. Su reposición en 2024 reafirmó la vigencia y el impacto de una creación que se ha convertido en uno de los hitos más importantes de la trayectoria de la compañía.

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