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Inspeccionaron propiedades de Jesica Cirio e Insaurralde tras la pista del video de los dólares

Se realizaron pericias oculares en dos propiedades de la ex pareja, para determinar dónde se filmó el video de los dólares escondidos en un vestidor

7 de julio 2026 · 10:54hs
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Continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a Martín Insaurralde y su expareja Jésica Cirio.

Continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a Martín Insaurralde y su expareja Jésica Cirio.

La Justicia concretó el lunes inspecciones oculares en el departamento de Jesica Cirio de Las Cañitas y en la casa del barrio privado Fincas San Vicente de Martín Insaurralde, en búsqueda del vestidor donde la modelo filmó múltiples fajos de dólares escondidos.

Las imágenes fueron difundidas recientemente por el diario La Nación e impulsaron una serie de nuevas medidas en la investigación. Según determinaron, el video dataría del 2023, un año después de la separación de la pareja. Cirio pidió a través de sus representantes que ese material no se use como prueba en la causa.

En este marco, se avanzó sobre la inspección de dos propiedades vinculadas a la ex pareja. Efectivos de la Policía Federal ingresaron en simultáneo al departamento de Cirio, que fue allanado semanas atrás, y a la vivienda de San Vicente. En ambos lugares se tomaron medidas e imágenes de los vestidores para compararlos con los del video de los dólares.

En el departamento de Cirio estuvo presente el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, quien ya pidió las indagatorias de ambas partes de la ex pareja, y los abogados de la modelo, Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia. Consultados por la prensa tras las inspecciones, aseguraron que desde su punto de vista el vestidor de la casa de Cirio no coincidiría "visual ni estructuralmente" con el de los videos. La Justicia todavía no emitió el informe con el resultado de la pericia.

>> Leer más: Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial

Las transferencias de dólares

De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), entre 2016 y 2023 Jesica Cirio recibió transferencias en dólares desde el exterior de la empresa Zumba Fitness LLC de Miami por un total 693.000 dólares. El informe, al que accedió el medio Perfil como parte del expediente que investiga la causa, indica que Cirio cobró además unos 71 millones de pesos de tres empresas del juego. Entre 2021 y 2023, emitió mensualmente facturas por entre $1.200.000 y $1.520.000. a tres compañías (Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A., Hipódromo Argentino de Palermo).

>> Leer más: Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

El patrimonio de Cirio e Insaurralde está bajo investigación desde 2023 en una causa por presunto presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se difundieran imágenes en redes sociales donde se veía al funcionario a bordo de su yate en Marbella junto a la modelo Sofia Clérici. En ese momento, Insaurralde ocupaba el cargo de jefe de Gabinete bonaerense (tras más de doce años al frente de la intendencia del municipio de Lomas de Zamora), al cual renunció tras el escándalo.

El rechazo de la detención y la prohibición de salir del país

En las últimas semanas, el fiscal Sergio Mola solicitó la detención de Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el juez Luis Armella rechazó ese pedido al considerarlo “prematuro”.

En cambio, Armella dispuso la prohibición de salida del país para ambos. La medida también alcanza a Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde (hijos del exintendente), así también como a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde; a Víctor Mario Donadío, su excuñado; y a la modelo Sofía Clerici.

La resolución, además, les impone la obligación de no viajar a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados, sin autorización judicial previa. También deberán comunicar al tribunal, con suficiente antelación, cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de ese domicilio durante más de 24 horas.

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