Más de cincuenta bateristas celebran su día tocando en simultáneo en el Anfiteatro

Norberto “Dubi” Ramos, que fue baterista de la banda local Oasis durante 46 años, es uno de los impulsores de esta propuesta. La primera edición, en la que participaron poco más de veinte baterías, la organizó junto a su colega y amigo Omar Pogonza (de bandas como El Ángulo y El Umbral), quien falleció en 2020 y en ediciones anteriores fue uno de los homenajeados.

Diez años de historia

En diálogo con La Capital, Dubi reflexionó sobre los diez años de la iniciativa. “Es fuerte porque no está el amigo, no está Omar, que estaría muy contento de ver cómo se agrandó. Cuando lo hicimos con él la primera vez, juntamos 22 baterías y para nosotros era como haber juntado mil. Imaginate lo que sería que él vea esto ahora, que somos casi sesenta. Pero bueno, lo pude hacer con él y aprendí mucho, y después me quedé solo y seguí”, compartió, emocionado.

Cada año, decenas de bateristas de la ciudad y alrededores, y de todas las edades, preparan durante meses un repertorio de más de veinte canciones, acompañados por una banda y cantantes invitados. Edición a edición (esta es la sexta), la lista de temas va cambiando acorde a la lista de bateristas de rock nacional homenajeados.

“El homenaje como siempre es a Oscar Moro, pero el año pasado y el anterior homenajeamos también a bateristas que ya se han ido y habían dejado una huella. Este año decidí homenajear en vida a bateristas que todavía están tocando y que se merecen este reconocimiento mientras todavía están”, contó Dubi.

Por esto, esta vez se reconocerá el trabajo de músico como Black Amaya, Jota Morelli, Federico Gil Sola, Tanque Iglesias, Roy Quiroga, Charly Alberti, Alejandro Mateos, Walter Sidotti, Daniel Buira y Bolsa Gonzales.

“No digo los nombres de los grupos en los que tocan para que la gente averigüe. Porque si te digo el cantante de la banda, sabés cuál es al toque, pero si digo el del baterista nadie lo conoce. Es para jugar un poco y darle valor a los bateristas”, sumó Ramos.

La lista de bateros homenajeados permite vislumbrar un repertorio con temas conocidos. “Está pensado para que la gente disfrute. Al hacer temas de estos bateristas, el repertorio es más cercano en el tiempo. Porque antes hacíamos homenaje a grupos de los setenta y ahora ya andamos en los ochenta y noventa, entonces es un bastante más popular”, adelantó el organizador.

Las puertas del Anfi abrirán a las 14.30 y el evento comenzará puntual a las 15, de manera que puedan sonar las 23 canciones previstas antes de que baje el sol y el frío obligue la retirada.

Según anticipó Dubi, también habrá homenajes a bateristas rosarinos como Basilio "el Turco" Adjaiye, de la formación original de Los Gatos Salvajes, fallecido en 2024. “Como se trata de celebrar los diez años de este evento, le quisimos agregar cositas para hacer lucir a los bateristas en su día. Va a haber algunas sorpresas”, subrayó Ramos.

Para que casi sesenta baterías suenen al unísono, hace falta buena coordinación. Por eso, la legión se está preparando desde abril. “El sábado pasado hicimos el ensayo general y salió bárbaro. Nuevamente lo hicimos en el SUM del Distrito Noroeste, que nos facilitó el lugar. Porque necesitamos un lugar grande para meter todas las baterías”, detalló Dubi, divertido por el enorme despliegue que requiere su propuesta.

Recambio generacional

Antes de ese ensayo general, los bateristas ensayaron en grupos de a cuatro. “Llega un momento en que tenemos que juntar todo para ver si venimos bien. Como siempre, se corrigen algunos detalles pero salió todo y estoy muy contento. Y este año estoy más contento aún porque hay muchos chicos de nueve, diez, doce, catorce años. Es increíble”, dijo Ramos.

El hecho de que el evento se sostenga en el tiempo habilitó el recambio generacional de los participantes. Algunos chicos que están dando sus primeros pasos con el instrumento fueron a ediciones anteriores y, a través de sus padres o adultos a cargo, se inscribieron para participar este año.

“Hay chicos que no tienen banda y no han tocado nunca en vivo, están aprendiendo. Y van a tocar ni más ni menos que en el Anfiteatro. A mí, que he tocado varias veces en el Anfiteatro, me da cosa. Pero ellos tienen otra impronta, toman todo muy natural. Eso es increíble y me hace bien porque quiere decir que hay futuro”, afirmó Dubi.

Al igual que en 2024, serán parte del evento integrantes de la escuela inclusiva de batería “Ya siento el power” de Ibarlucea. “La Legión está surtida y me encanta”, cerró Dubi.

Este año, la legión de bateristas está compuesta por: Máximo González, Juliana Gasparetti, Nieves González, Claudio Ceccarelli, Nahuel Retamozo, Adrián Campanini, Diego Dángelo, Alejandro Azurza, Lautaro Baetti, Juan Hoyos, Hugo Brid, Luciano Fernández, Dante Marron, Virginia Romero, Gino Minicucci, Martin Blengino, Adrián Avila, Mateo Andrade, Lautaro Verón, Mauricio Reybet, Gonzalo Ibáñez, Mauro Alegre, Pablo Ruíz, Lucas Quicca, Francisco Aguilar, Ulises Pereiro, Eros Gómez, Héctor Incio, Andrea Cuello, Agustín Casas, José Salina, Pedro Squilacci, Gustavo Moyano, Horacio Aronzon, Facundo Monti, Matías Valentini, Martin Cabrera, Valentino Arzamendia, Lucas Gianni, Alfredo Cabrera, Nicolás Spatola, Nahuel Ríos, Fernando Puentes, Gustavo Cantini, David Pérez, Ezequiel Lapalma y Cristian Astbury.

La banda que acompañará a los bateristas está conformada por: Sebastián Romero (teclado), Franco Ramos (guitarra), Fabián Aguilar (guitarra), Abel Astbury (bajo) con las voces de Cintia Olmos, Maribel Ferreyra, José M. Blanc y Héctor Solano. Habrá también músicos invitados sorpresa y contará como siempre con la presencia del baterista Juanito Moro, hijo de Oscar Moro.