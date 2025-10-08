La Capital | Zoom | bateristas

La Legión de Bateristas de Rosario se vuelve a presentar en la ciudad

Con motivo de seguir festejando los 10 años de la primera edición, el grupo de cincuenta bateristas volverá a sonar en simultáneo

8 de octubre 2025 · 12:14hs
Este domingo 12

Leo Vincenti / La Capital

Este domingo 12, más de cincuenta bateristas tocarán en simultáneo como continuidad de los festejos de su día

Más de cincuenta bateristas sonarán en simultáneo con un gran show en vivo. A diez años de la primera edición, el evento por el Día del Baterista tendrá una segunda presentación, tras el gran concierto que tuvo lugar en agosto. Esta vez, tendrá lugar el domingo 12 de octubre, a las 16 (puntual), en la explanada del Centro Cultural Parque Alem, con entrada libre y gratuita.

Cada 11 de julio se celebra en Argentina el Día del Baterista, por ser la fecha en la que en 2006 falleció el rosarino Oscar Moro, figura del rock argentino y emblemático baterista de Los Gatos, Serú Giran y Riff, entre otras bandas icónicas.

Norberto “Dubi” Ramos, que fue baterista de la banda local Oasis durante 46 años, es uno de los impulsores de esta propuesta. La primera edición, en la que participaron poco más de veinte baterías, la organizó junto a su colega y amigo Omar Pogonza (de bandas como El Ángulo y El Umbral), quien falleció en 2020 y en ediciones anteriores fue uno de los homenajeados.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de ÑAMBI (@nambipercusion)

>> Leer más: Más de cincuenta bateristas celebraron su día tocando en simultáneo en el Anfiteatro

Cada año, decenas de bateristas de la ciudad y alrededores, y de todas las edades, preparan durante meses un repertorio de más de veinte canciones, acompañados por una banda y cantantes invitados. Edición a edición, la lista de temas va cambiando acorde a la lista de bateristas de rock nacional homenajeados.

La Legión de bateristas y músicos 2025

La banda en vivo que acompañará a la Legión está formada por Franco Ramos y Fabián Aguilar en guitarras, Abel Astbury en bajo, y Cintia Olmos, Maribel Ferreyra, Jose María Blanc y Héctor Solano en voces.

La Legión estará integrada por Diego Dangelo, Máximo Gonzáles, Juan Hoyos, Lautaro Verón, Hugo Brid, Claudio Cecarelli, Adrián Campanini, Alejandro Azurza, Julliana Gasparetti, Luciano Fernández, Nahuel Retamozzo, Adriana Heredia, Lucas Quicca, Francisco Aguilar, Mauricio Reybet, Mauro Alegre, Gino Minicucci, Gonzalo Ibáñez, Adrián Ávila, Nieves Gonzales, Dante Marron, Horacio Aronson, Pablo Ruiz, Martin Blengino, Andrea Hermelo, José Salina, Ulises Pereyro, Pedro Squillaci, Héctor Incio, Andrea Cuello, Virginia Romero, Cristian Astbury, Gustavo Moyano, Agustín Casas, Eros Gómez, Camila Villalba, Alberto Cortez, Mateo Tinivella, Gustavo Cantini, Luca Gianni, Martín Cabrera, Alfredo Cabrera, Matías Valentini, Valentino Arzamendia, Facundo Monti, Ezequiel Lapalma, David Pérez, Nico Spatola, Víctor Domínguez, Ernesto Moro, Nicolás Maini, Delfina y Camila Astbury.

Como músicos invitados estarán Horacio Pendino en saxo, los cantantes Mica Raciatti, Patricio Woods, Willy Gonzalez, Nico Diaz, Martin Quiroz y, como en ediciones anteriores, Juanito Moro (hijo de Oscar Moro).

Los grupos invitados serán Oasis, legendaria banda de Rosario nacida en Barrio Belgrano, y el Ensamble de Percusión ÑAMBI. La conducción de este evento, declarado de interés Provincial y Municipal, estará a cargo de Brenda Bruera junto a Dubi Ramos.

Noticias relacionadas
Pablo Cuello no quedó entre los semifnianlistas de La Voz Argentina

"La Voz Argentina": quiénes son los semifinalistas del reality show

Animal es la nueva serie de comedia de Netflix

Netflix: la divertida comedia española que se ubica primera en el ranking

Cacho Deicas le dedicó un mensaje en redes sociales a Nicki Nicole

Qué dijo Cacho Deicas sobre Nicki Nicole tras el homenaje en el Tricentenario de Rosario

Nick Nicole brilló en el Monumento 

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Ver comentarios

Las más leídas

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Lo último

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Preocupa el estado de salud de Verónica Castro, en silla de ruedas y con oxígeno

Preocupa el estado de salud de Verónica Castro, en silla de ruedas y con oxígeno

La Legión de Bateristas de Rosario se vuelve a presentar en la ciudad

La Legión de Bateristas de Rosario se vuelve a presentar en la ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Aguas Santafesinas anunció un sistema para liberar sumideros hasta dos días antes de una tormenta de acuerdo al nivel de alerta meteorológica

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Ovación
Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores
Ovación

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Policiales
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Ciudad
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Economía

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Economía

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
Ovación

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Política

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
Ovación

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
La región

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica