La Legión de Bateristas de Rosario se vuelve a presentar en la ciudad

Más de cincuenta bateristas sonarán en simultáneo con un gran show en vivo. A diez años de la primera edición, el evento por el Día del Baterista tendrá una segunda presentación, tras el gran concierto que tuvo lugar en agosto. Esta vez, tendrá lugar el domingo 12 de octubre, a las 16 (puntual), en la explanada del Centro Cultural Parque Alem, con entrada libre y gratuita.

Cada 11 de julio se celebra en Argentina el Día del Baterista, por ser la fecha en la que en 2006 falleció el rosarino Oscar Moro, figura del rock argentino y emblemático baterista de Los Gatos, Serú Giran y Riff, entre otras bandas icónicas.

Norberto “Dubi” Ramos, que fue baterista de la banda local Oasis durante 46 años, es uno de los impulsores de esta propuesta. La primera edición, en la que participaron poco más de veinte baterías, la organizó junto a su colega y amigo Omar Pogonza (de bandas como El Ángulo y El Umbral), quien falleció en 2020 y en ediciones anteriores fue uno de los homenajeados.

Cada año, decenas de bateristas de la ciudad y alrededores, y de todas las edades, preparan durante meses un repertorio de más de veinte canciones, acompañados por una banda y cantantes invitados. Edición a edición, la lista de temas va cambiando acorde a la lista de bateristas de rock nacional homenajeados.

La Legión de bateristas y músicos 2025

La banda en vivo que acompañará a la Legión está formada por Franco Ramos y Fabián Aguilar en guitarras, Abel Astbury en bajo, y Cintia Olmos, Maribel Ferreyra, Jose María Blanc y Héctor Solano en voces.

La Legión estará integrada por Diego Dangelo, Máximo Gonzáles, Juan Hoyos, Lautaro Verón, Hugo Brid, Claudio Cecarelli, Adrián Campanini, Alejandro Azurza, Julliana Gasparetti, Luciano Fernández, Nahuel Retamozzo, Adriana Heredia, Lucas Quicca, Francisco Aguilar, Mauricio Reybet, Mauro Alegre, Gino Minicucci, Gonzalo Ibáñez, Adrián Ávila, Nieves Gonzales, Dante Marron, Horacio Aronson, Pablo Ruiz, Martin Blengino, Andrea Hermelo, José Salina, Ulises Pereyro, Pedro Squillaci, Héctor Incio, Andrea Cuello, Virginia Romero, Cristian Astbury, Gustavo Moyano, Agustín Casas, Eros Gómez, Camila Villalba, Alberto Cortez, Mateo Tinivella, Gustavo Cantini, Luca Gianni, Martín Cabrera, Alfredo Cabrera, Matías Valentini, Valentino Arzamendia, Facundo Monti, Ezequiel Lapalma, David Pérez, Nico Spatola, Víctor Domínguez, Ernesto Moro, Nicolás Maini, Delfina y Camila Astbury.

Como músicos invitados estarán Horacio Pendino en saxo, los cantantes Mica Raciatti, Patricio Woods, Willy Gonzalez, Nico Diaz, Martin Quiroz y, como en ediciones anteriores, Juanito Moro (hijo de Oscar Moro).

Los grupos invitados serán Oasis, legendaria banda de Rosario nacida en Barrio Belgrano, y el Ensamble de Percusión ÑAMBI. La conducción de este evento, declarado de interés Provincial y Municipal, estará a cargo de Brenda Bruera junto a Dubi Ramos.