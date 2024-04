Marvel apuesta al universo "X-Men" para renacer

El último suceso fue “Spider-Man: sin camino a casa”, de 2021 (en mitad de la Fase Cuatro), que se convirtió en la segunda más taquillera de la historia de la empresa. Sin embargo, todas las películas de la Fase Cinco, inaugurada en 2023, no lograron las repercusiones esperadas: “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Guardianes de la Galaxia 3” y “The Marvels” rindieron muy debajo de lo esperado en salas, y además cosecharon poco o nulo entusiasmo por parte de los fanáticos del universo.