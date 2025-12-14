Se entregan los Premios Martín Fierro de streaming: un programa rosarino entre los favoritos

El ciclo de política "Cabaret Voltaire" de Brindis TV participa en la terna "Programa Federal". Todos los nominados

Por primera vez, se celebrarán los Premios Martín Fierro de streaming. Rosario tiene un representante en estos novedosos galardones. Se trata de "Cabaret Voltaire", un ciclo de análisis sobre la coyuntura social y política que sale al aire cada domingo por Brindis TV, el streaming de La Capital. A cargo de la conducción del espacio están los rosarinos Tomás Trappe y Mauricio Vera y en l a producción están Sofía Alarcón y Victoria Herrmann.

El programa rosarino se destaca por contar cada domingo con invitados de todo el arco ideológico: desde Guillermo Moreno, pasando Ernesto Tenembaum y hasta Rosendo Grobocopatel. También se caracterizan por los mano a mano con especialistas en distintas áreas.

El ciclo de Brindis TV fue nominado en la terna "Programa Federal" , junto a otros streams de Córdoba, Mendoza y Misiones.

La gala oficial , que reunirá a las figuras más influyentes del mundo digital, comenzará a las 21 y podrá seguirse tanto por el canal de streaming OLGA como por la pantalla de Telefe .

La transmisión arrancó temprano, a las 18:30 horas, con una previa especial a cargo de Pollo Álvarez en el canal OLGA. A partir de las 19:30 horas, la alfombra roja iniciará formalmente con un equipo de duplas que aportarán dinamismo y estilo propio, cubriendo la llegada de creadores de contenido y streamers al Centro de Convenciones.

Esta primera edición de los Martín Fierro busca destacar programas, formatos y talentos que han redefinido la manera de informar, entretener y conectar con las audiencias en el universo del streaming.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de streaming

Programa Federal:

Para el Universo - Universo TV Córdoba

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)

Actualidad:

Ángel responde - Bondi

El Ejército de la Mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La Posta - Stream Room TV Pública

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - Olga

La Mañana - Infobae

Circo Freak - Gelatina

Tiempo Libre - La Casa streaming

Tremenda Mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad

El más Border del streaming

Patria y Familia - Luzu TV

Lo del Turco - La Canchita TV

El fin del mundo - Olga

Voz Periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebuq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa streaming

Conducción femenina

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV & Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Entrevistador

Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Co conducción masculina

Juan ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial Musical

Gracias Mercedes - Olga

Un día Rosarino - Olga

2do aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Musical