La Capital | Información General | Martín Fierro

Se entregan los Premios Martín Fierro de streaming: un programa rosarino entre los favoritos

El ciclo de política "Cabaret Voltaire" de Brindis TV participa en la terna "Programa Federal". Todos los nominados

14 de diciembre 2025 · 19:43hs
Cabaret Voltaire

Cabaret Voltaire, el programa rosarino nominado a los Premios Martin Fierro de streaming

Por primera vez, se celebrarán los Premios Martín Fierro de streaming. Rosario tiene un representante en estos novedosos galardones. Se trata de "Cabaret Voltaire", un ciclo de análisis sobre la coyuntura social y política que sale al aire cada domingo por Brindis TV, el streaming de La Capital. A cargo de la conducción del espacio están los rosarinos Tomás Trappe y Mauricio Vera y en la producción están Sofía Alarcón y Victoria Herrmann.

El programa rosarino se destaca por contar cada domingo con invitados de todo el arco ideológico: desde Guillermo Moreno, pasando Ernesto Tenembaum y hasta Rosendo Grobocopatel. También se caracterizan por los mano a mano con especialistas en distintas áreas.

El ciclo de Brindis TV fue nominado en la terna "Programa Federal", junto a otros streams de Córdoba, Mendoza y Misiones.

La gala oficial, que reunirá a las figuras más influyentes del mundo digital, comenzará a las 21 y podrá seguirse tanto por el canal de streaming OLGA como por la pantalla de Telefe.

La transmisión arrancó temprano, a las 18:30 horas, con una previa especial a cargo de Pollo Álvarez en el canal OLGA. A partir de las 19:30 horas, la alfombra roja iniciará formalmente con un equipo de duplas que aportarán dinamismo y estilo propio, cubriendo la llegada de creadores de contenido y streamers al Centro de Convenciones.

Esta primera edición de los Martín Fierro busca destacar programas, formatos y talentos que han redefinido la manera de informar, entretener y conectar con las audiencias en el universo del streaming.

>> Leer más: Martin Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la gran noche de la televisión

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de streaming

Programa Federal:

  • Para el Universo - Universo TV Córdoba
  • Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
  • Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
  • Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)

Actualidad:

  • Ángel responde - Bondi
  • El Ejército de la Mañana - Bondi
  • Resu en vivo - Resumido
  • Desayuno Intermitente - Blender
  • Ya fue todo - Jotax
  • Elijo creer - Gelatina
  • La Posta - Stream Room TV Pública

Informativo

  • Segurola y Habana - Futurock
  • Paraíso Fiscal - Olga
  • La Mañana - Infobae
  • Circo Freak - Gelatina
  • Tiempo Libre - La Casa streaming
  • Tremenda Mañana - Bondi
  • Divino Tesoro - Murad

El más Border del streaming

  • Patria y Familia - Luzu TV
  • Lo del Turco - La Canchita TV
  • El fin del mundo - Olga

Voz Periodística

  • Iván Schargrodsky - Cenital
  • Luciana Geuna - Olga
  • Flor Halfon - Gelatina
  • Esteban Trebuq - Bondi
  • Carolina Amoroso - Infobae
  • Gonzalo Aziz - La Casa streaming

Conducción femenina

  • Nati Jota - Olga
  • Malena Pichot - Futurock
  • Paula Chaves - Olga
  • Vicky Garabal - Luzu TV
  • La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
  • Sofi Martínez - Streams Telefe

Dupla del año

  • Paula Chaves y Luli González - Olga
  • Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
  • Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
  • Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Entrevistador

  • Migue Granados - Olga
  • Pedro Rosemblat - Gelatina
  • Julia Mengolini - Futurock
  • Juan Pablo Varsky - Clank!
  • Andrés Duka - Carnaval
  • Mili Hadad - Infobae

Co conducción masculina

  • Juan ruffo - Blender
  • Germán Beder - Vorterix
  • Damián Betular - Olga
  • Marcos Aramburu - Gelatina
  • Santi Talledo - Luzu TV
  • Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Talento revelación

  • Tomás Limansky - Gelatina
  • Anacleta - Blender
  • Ángela Torres - Luzu TV
  • Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
  • Luli González - Olga
  • Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial Musical

  • Gracias Mercedes - Olga
  • Un día Rosarino - Olga
  • 2do aniversario - Olga
  • Tini - La Casa Streaming
  • Gelatón - Gelatina
  • El baile más grande del universo - Universo TV

Musical

  • Esto es ¡FA!
  • Algo de música - Luzu TV
  • Un poco de ruido
  • FM Luzu - Luzu TV
  • Soundtrash - Blender
  • Origamix - Somos Origamis & Gelatina
  • Volverme loco - Bombo TV
