Marina Calabró fue lapidaria con Flor de la V por la entrevista a Jey Mammón

Si bien Calabró ya había anunciado que la presencia del ex conductor de la Peña de Morfi en Intrusos había generado una gran polémica por la actitud condescendiente de Flor de la V , quien tiempo atrás en nombre de LGBT+ había sido muy crítica y determinante de Mammón, este viernes en diálogo con Jorge Lanata la columnista fue por más. "La conductora no respaldó al equipo", sentenció, quien a su vez rescató el trabajo "de Pampito y Ubfal".

"Es como si ella se hubiera incomodado cuando lo ponían un poco contra las cuerdas, y un poco se olvidan de la posición del denunciante", continuó.

Ya son muchas las voces que indican que la entrevista a Jey Mammón se trató de un acuerdo con Flor de la V para dejar sin efecto el juicio del conductor hacia ella por calumnias e injurias, y en las últimas horas trascendió que el pacto también sería con el canal.

Jorge Lanata, conductor del programa del que es columnista Calabró, también sumó su opinión y fue muy duro con Flor de la V. "La nota con Jey Mammón fue un papelón. A excepción de Ubfal y Pampito, que realmente estuvieron muy bien", disparó.

"Todo lo demás fue de vergüenza ajena", sentenció Jorge Lanata sobre lo que pasó en Intrusos.

Embed

>> Leer más: La visita de Jey Mammón a Intrusos generó una crisis en América TV

En tanto, Calabró y Lanata coincidieron en destacar la actitud de Ángel de Brito, que no sólo mantiene su opinión crítica a Mammón y no se retractó en la audiencia conciliatoria con su ex amigo Jey, quien lo denunció por calumnias e injurias.

Es por ello que la concesión de Intrusos y de América para con Mammón incomodó a Ángel de Brito, conductor de LAM, el programa del canal que más mide y que ahora se rumorea podría volver a El Trece debido a este escándalo.