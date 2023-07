La visita de Jey Mammón a Intrusos generó una crisis en América TV Ángel de Brito, denunciado por el ex conductor de la Peña de Morfi, fue crítico con Florencia de la V y sintió que el canal lo dejó solo. ¿Se va? 6 de julio 2023 · 19:23hs

Ángel de Brito, uno de los denunciados por Jey Mammón por calumnias e injurias, se fastidió porque el conductor estuvo en Intrusos.

Ángel de Brito puso el grito en el cielo luego de que Jey Mammón estuviera en el programa Intrusos para ser entrevistado por Florencia de la V, quien había sido muy crítica del cantante tras ser acusado por abuso sexual. Es que el conductor de LAM, uno de los programas que más mide de América TV, es uno de los que fue llevado a la justicia por el ex presentador de la Peña de Morfi por calumnias e injurias. Y ahora, según Marina Calabró, el referente de las angelitas analiza irse. "Le recomiendo a América no tirar de esa cuerda, no sea cosa que pierda a la gran figura de su grilla", afirmó.

Tras los cuestionamientos que le formularon a Florencia de la V por considerar concesiva la entrevista, Ángel de Brito dijo que "Flor no tiene aún herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda", al responder una de las consultas que le formularon en las redes sociales.

Jey Mammón y Florencia de la V mantuvieron un fuerte diálogo en Intrusos El dúo Abecasis-Petetta toca en "Unísono"

De Brito también contó que en el encuentro de conciliación que mantuvo con Mammón en tribunales no se retractó. "A mí me llegó la notificación y por supuesto que me presenté sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir a lo largo del tiempo. Yo duermo tranquilo, yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia. Yo voy y habló solito sin ningún tipo de problema, lo explico acá, en mis redes. Él pidió una retractación y una suma de dinero, que yo no estoy autorizado a decir", agregó.

"Más allá de eso fui a la mediación, le di la mano, le dije que no me iba a retractar y me retiré. Y no me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá personalmente, yo estoy seguro de lo que dije, me sigue haciendo ruido toda esta historia porque éramos amigos y jamás me hizo mención de un vínculo tan importante", concluyó.

Marina Calabró, quien ya había revelado las cifras millonarias por las que Jey Mammón demandó a Ángel de Brito y a Tartu en la causa por calumnias e injurias tras las reiteradas acusaciones que recibió el humorista luego de ser denunciado por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, avanzó sobre el conflicto que se avizora entre el conductor de LAM y América. "El canal quedó encerrado, porque algunos conductores y productores habrían llegado a un acuerdo en una mediación con Jey y parte de ese arreglo sería tratarlo un poco mejor. Pero Ángel de Brito sigue irreductible en su postura, y parece haber quedado un tanto solo en su rechazo a lo que viene sucediendo. Y es como que el canal lo dejó solo, lo que molestó y mucho Ángelito". Leer más: Jey Mammón y Florencia de la V mantuvieron un fuerte diálogo en Intrusos Y Calabró profundizó en su columna de radio Mitre durante el programa Lanata sin Filtro: "Acá se están jugando otras cosas, y hay que tener mucho coraje para sostener la posición de Ubfal, de Pampito y ni hablar de Ángel de Brito, a quien reitero, me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal, el que en definitiva les salva las papas todos los días. Bueno, no solamente él, sino fundamentalmente él. Yo no tiraría de esa cuerda salvo que no les importe que les renuncie mañana. Esto es una opinión personal y es intuición de conocerlo hace 20 años. Nada más".