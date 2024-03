María Becerra: "Sé lo que es que se inunde tu casa y que no anden bien la cloacas"

"Creo que la tuve (la responsabilidad) desde siempre, por dónde me crié y de dónde vengo. Sé lo que es que se inunde tu casa, que no anden bien las cloacas, que no salga agua caliente o que no te pueden comprar el juguete que vos querés", dijo La Nena de Argentina, de manera honesta y sin nada que ocultar.