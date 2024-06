Marcela Morelo: "Quiero seguir componiendo y haciendo música como hasta ahora"

Ante la pregunta por el secreto no sólo de su vigencia sino de su sostenido crecimiento, Morelo afirmó, en diálogo con La Capital: “Yo se lo hago cargo al trabajo de todos los días que hago yo, que hace mi marido. Estamos en permanente contacto con todo lo que hacemos. Y después, por supuesto, la música. Es la música la que me permite tener ese vínculo inseparable y que además va creciendo con la gente. Y también está el amor y el respeto con el que trato mi laburo y mi vocación”.

Desde los comienzos de su carrera profesional que Marcela trabaja con Rodolfo Lugo, que además de ser su productor musical es su compañero de vida y el padre de sus tres hijos. Juntos, dieron forma a muchas de las melodías más recordadas de Morelo en sus distintos discos. En una serie de cuatro cápsulas documentales que la artista lanzó por los 25 años, recuerdan la gesta y el desarrollo de hits como “Te está pasando lo mismo que a mí”.

Embed - Marcela Morelo - 25 Años (Capítulo 2)

Una vida junto a la música

“La verdad que no deja de sorprenderme. A veces me olvido de ciertas cosas. Cuando entro a recordar, a investigar o a buscar cosas, como cuando hicimos esos videos para YouTube que quedaron buenísimos, o cuando hicimos el disco de los veinte años, implica sí o sí mirar para atrás y ver. Y no deja de sorprenderme”, afirmó Marcela, con asombro genuino, y en referencia también al álbum “Los 20 de Morelo” de 2017.

“También me permite agradecer y reconocer el haber podido seguir adelante con esta carrera, haber hecho todo lo que hice y cómo lo hice. Ahí vuelve el trabajo de todos los días y el amor por la música, como algo que una decide constantemente. Grabé con un montón de artistas, fui invitada a un montón de escenarios. Es impresionante y me permito admirarlo desde afuera. A veces nos miramos con mi marido y decimos ‘wow’, nos sale así una exclamación”, agregó la cantautora.

Sin dudas, el historial de colaboraciones de Morelo, tanto en discos como en vivo, es notable y a la vez un signo de su versatilidad como artista: cantó con Celia Cruz, Mercedes Sosa, Sandra Mihanovich, Soledad Pastorutti, Diego Torres, Abel Pintos, Jairo, David Lebón (con quien además tiene un entrañable vínculo), Los Ángeles Azules, Los Palmeras, y hasta Mala Fama. La lista sigue. Su más reciente lanzamiento fue la canción con ritmo salsero “Me conquistaste”, junto al cantante de cumbia Rodrigo Tapari, que hasta 2017 fue vocalista de Ráfaga.

Embed - Marcela Morelo, Rodrigo Tapari - Me Conquistaste (Official Video)

La presencia sobre los escenarios es clave para Marcela en la construcción constante del vínculo con su público. En esta etapa del recorrido, celebra el recambio generacional que observa en las plateas y que da cuenta de su contundente lugar en el cancionero popular.

“Lo más hermoso es eso que pasa en los shows hoy en día, donde la madre viene con la hija, o tal vez la hija fue la que le regaló la entrada a la madre y a la abuela. Y así se van uniendo generaciones, es realmente algo muy lindo de ver, y sobre todo de ver en torno al trabajo de una. También hay chicas jóvenes que traen a sus hijos chicos. Es un ambiente muy lindo el que se arma cada vez que salimos a tocar”, compartió Morelo.

Nuevamente, adjudica estos fenómenos al trabajo sostenido a través de las décadas. “Pienso que todos estos años me dan precisamente la posibilidad de unir generaciones. Recibo mensajes, o muchas veces me paran por la calle personas jóvenes que me dicen que mi música les hace acordar a su mamá, o cuando iban al colegio. Empezó a pasarme eso hace un tiempo y la verdad que es un privilegio ser parte de la vida de una familia, de un momento o un recuerdo de disfrute en torno a la música”, afirmó la artista.

El 2023 fue un gran año para Morelo: llenó teatros por todo el país y lo cerró con una gran presentación en el Teatro Ópera. Para el 2024, insiste sobre ese camino a la vez que adelanta un futuro trabajo discográfico. Antes de llegar a Rosario estuvo en Córdoba, Ituzaingó, Bahía Blanca y Mar del Plata, y después seguirá rumbo a Paraná, Santa Fe, Cañuelas, Lomas de Zamora y La Plata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Morelo (@marcelamorelook)

“Estoy saliendo de gira, con muchos shows por varios lugares del país. Tengo programado también un Gran Rex en Buenos Aires. Y también estoy haciendo un disco con los éxitos, para el cual también voy a grabar con otros artistas. Hay muchas cosas por hacer. Y también estoy disfrutando de un momento inédito para mí, donde nos está yendo súper bien en los teatros, la gente viene y vivimos unos momentos de amor total y de buena vibra en los shows. Así que trabajando mucho pero también disfrutando de todo lo que sucede”, contó Marcela.

Desde este presente suntuoso, la artista se permite pensar en el futuro y expresar deseos a largo plazo: “Me gustaría, ante todo, mantenerme con buena salud para poder seguir soñando y seguir haciendo lo que más me gusta. También quiero poder acompañar a mis hijos, porque soy madre y tengo hijos que van a la escuela. Así que quiero estar bien para acompañarlos a ellos, ver cómo crecen y ser testigo de eso. Después, quiero seguir componiendo y haciendo música como lo vengo haciendo hasta ahora”, compartió la artista.

Finalmente, y anticipando su inminente presentación en el Teatro Broadway, habló de su histórico vínculo con la cuidad: “Cuando entrábamos a Rosario, pensaba en cuánto arte hay acá y cuántos artistas que admiro. Vengo hace muchos años y a veces también hago unas escapadas a pasear, a comer un pescadito al lado del río, a disfrutar de su belleza. Hay buena energía por acá, hay mucho arte, buena gente y yo acá estoy a disposición. Siempre me reciben con mucho amor así que estoy muy agradecida”, cerró Morelo.