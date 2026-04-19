Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Una mujer oriunda de Bolivia fue imputada de haber comprado la camioneta en la que se halló la droga y haber actuado como puntera en el trayecto

La carga de drogas incautada en Ceres estaba acondicionada en cien panes de cocaína ocultos en la camioneta adquirida por la imputada

Una mujer oriunda de Bolivia fue acusada de organizar y participar del transporte de 106 kilos de cocaína hallados en una camioneta interceptada en noviembre pasado en la ruta 34 con 106 kilos de cocaína cerca de Ceres , en el norte santafesino.

Por ese episodio está detenido e imputado el conductor del vehículo donde transportaban la droga. En tanto, la mujer identificada por sus iniciales EIM fue detenida el lunes de la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaba abordar un vuelo hacia Bolivia con su hija menor de edad . En ese marco le secuestraron unos 33 mil dólares que llevaba en su equipaje, lo cual le valió la apertura de otra causa en el fuero penal económico por presunto contrabando de divisas .

Según el sitio fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal (MPF), en una audiencia realizada el miércoles pasado el fiscal federal de Rafaela Jorge Gustavo Onel le atribuyó a EIM un rol central en la organización y transporte de casi 106 kilos de cocaína secuestrados el 30 de noviembre de 2025 por efectivos de Gendarmería que interceptaron el paso de una camioneta Jeep Grand Cherokee a la altura de Ceres.

Cuando el vehículo fue revisado se encontraron cien panes de esa droga en compartimientos acondicionados en el paragolpes trasero y en los zócalos. En ese momento fue detenido el conductor del vehículo, identificado como JBMB.

A EIM se le atribuyó haber participado junto con el conductor de la Jeep y otra persona que permanece prófuga de la logística del hecho. En ese marco se le atribuye haber gestionado, financiado y concretado la compra de la camioneta en la que se trasladó la droga que, según la pesquisa, fue adquirida entre octubre y noviembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

La fiscalía aseguró que la imputada contactó al vendedor a través de Mercado Libre y, luego de una seña inicial de 200 mil pesos, le abonó en efectivo unos 18.900 dólares. Luego inscribió el rodado a nombre de JBMB en un registro de propiedad automotor del partido bonaerense de Pilar.

Pero además de la compra del vehículo, también se le atribuyó a EIM haber participado del viaje en el que se transportó la droga, iniciado el 28 de noviembre pasado en el norte del país. Para la fiscalía EIM actuó como puntera de la camioneta, es decir que direccionó el trayecto a bordo de otro vehículo que iba más adelante con el objetivo de alerta sobre la probable presencia de retenes de fuerzas de seguridad a lo largo del trayecto.

Evidencias

Entre las evidencias presentadas contra la mujer se remarcó que ella usaba dos líneas telefónicas distintas —ninguna registrada a su nombre— en el mismo teléfono celular. Al analizar el aparato se constataron desplazamientos coincidentes con el de la Jeep y otros datos que la ubican en la zona de Ceres al momento del procedimiento en el que se secuestró la droga.

>>Leer más: Incautan 158 kilos de cocaína en un tambor de combustible en Ceres

Otro dato para probar la cercanía de EIM con la carga secuestrada es que horas antes de ese procedimiento ella llegó en su auto Toyota Corolla a un hotel ubicado en el kilómetro 495 de la ruta 34, en inmediaciones de la localidad santiagueña de Pinto, y se alojó en una habitación contigua a la del conductor.

Así, basada en el rol de la sospechosa en la compra del vehículo empleado para el transporte de la droga y en otros datos como la entrega de dinero en efectivo al chofer como pago por la maniobra delictiva, Onel imputó a EIM como coautora de tráfico de estupefacientes agravado.

En ese marco pidió la prisión preventiva para la mujer, teniendo en cuenta una “falta total de arraigo” ya que al momento de la detención informó sobre tres domicilios distintos. Por otra parte Migraciones constató reiterados cruces fronterizos por parte de la imputada, que residiría en la ciudad boliviana de Villazón.

“No sabemos dónde vive realmente, sin perjuicio de que denunció el domicilio de un primo en la villa 1-11-14” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijeron los fiscales, que no descartan el vínculo entre esta carga y “una organización internacional dedicada al narcotráfico, que cuenta con medios económicos y logísticos para que, en caso de recuperar la libertad, mantenerse oculta o abandonar el país, y así eludir la investigación”. En tal sentido recordaron que la gran cantidad de cocaína incautada era transportada en ladrillos embalados con sellos negros con un delfín y la leyenda “premium quality” que no descartan esté vinculada con “organizaciones conocidas que operan en Bolivia y Perú”.

>>Leer más: Interceptaron en el norte provincial un auto con 40 kilos de marihuana

En ese marco el juez Aurelio Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva de EIM por 120 días. Si bien la defensa pidió una morigeración de la medida con un arresto domiciliario para que la mujer pudiera cuidar de su hija, el juez lo rechazó y ordenó el alojamiento en una unidad penitenciaria federal donde pueda cuidar a la niña.

Mientras tanto, deberán realizarse medidas de investigación aún pendientes como el análisis del teléfono celular de la acusada y de otros dispositivos secuestrados, así como la identificación de otros posibles integrantes de la organización y la determinación del origen y destino del cargamento.