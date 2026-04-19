La Capital | Puerto San Martín

Puerto San Martín consolida su polo educativo y avanza con obras clave en la región

Con una fuerte inversión municipal y articulación con la Universidad Nacional de Rosario, la ciudad inauguró un espacio educativo estratégico. Además, impulsa mejoras viales, políticas culturales y nuevas propuestas deportivas que impactan en toda la región

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

19 de abril 2026 · 06:30hs
Puerto General San Martín dio un paso decisivo en su modelo de desarrollo educativo y urbano con la inauguración del polo educativo local.

Puerto General San Martín dio un paso decisivo en su modelo de desarrollo educativo y urbano con la inauguración del polo educativo local.

Puerto General San Martín dio un paso decisivo en su modelo de desarrollo educativo y urbano con la inauguración del polo educativo local, en articulación con la Universidad Nacional de Rosario. La iniciativa, encabezada por el intendente Carlos De Grandis, se concretó tras un proceso iniciado en pandemia y hoy ya reúne a unos 600 estudiantes de toda la región.

El proyecto implicó una inversión millonaria por parte del municipio y apunta a consolidar a la ciudad como un nodo educativo descentralizado, evitando que jóvenes deban trasladarse a Rosario para continuar sus estudios.

Un modelo educativo con anclaje regional

La concreción del polo educativo representa una decisión política poco frecuente: que un municipio asuma la construcción y sostenimiento inicial de instituciones educativas de nivel preuniversitario.

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El propio De Grandis explicó, en el programa Una Tarde Perfecta por LT8 AM 830 que tras gestiones con el rector de la UNR, se logró instalar en la ciudad tres escuelas dependientes de la casa de estudios.

Durante los primeros años, incluso, el municipio afrontó el pago de salarios docentes hasta que el sistema se institucionalizó.

El resultado comienza a verse: los primeros egresados están próximos a recibirse y la matrícula crece sostenidamente. A esto se suma la reciente incorporación de la carrera de acompañante terapéutico, que en pocos días alcanzó cerca de 300 inscriptos, evidenciando la alta demanda en áreas vinculadas a la salud.

El objetivo de fondo es claro: convertir a Puerto San Martín en una referencia educativa regional, con una oferta académica en expansión que incluirá nuevas carreras en articulación con provincia y universidad.

Infraestructura, inversión y arraigo

El desarrollo educativo se complementa con una fuerte inversión en infraestructura. El nuevo edificio del polo supera los 2.000 metros cuadrados y forma parte de una estrategia más amplia que busca generar arraigo en los jóvenes.

La lógica es descentralizadora: acercar oportunidades a localidades del cordón industrial y evitar el desarraigo que implica estudiar en grandes ciudades. En ese marco, la educación aparece como una herramienta clave para equilibrar el impacto de la actividad portuaria en la vida cotidiana de la comunidad.

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Obras viales y decisión política

En paralelo, el municipio avanza con una medida de alto impacto: la decisión de reparar con fondos propios cuatro kilómetros críticos de la ruta nacional 11, dentro del ejido urbano.

La intervención, estimada en unos 3.500 millones de pesos, surge ante la falta de respuestas del Estado nacional y el deterioro de una traza clave para el tránsito pesado. El intendente anticipó que enviará el proyecto al Concejo Deliberante y buscará consenso político para su aprobación.

La urgencia está vinculada no solo a la logística portuaria, sino también a la seguridad vial: en los últimos años se registraron accidentes graves y víctimas fatales en ese tramo.

Producción, logística y tensiones estructurales

Puerto San Martín forma parte del núcleo agroexportador más importante del país, con un flujo anual de más de un millón de camiones hacia sus terminales portuarias.

Este volumen genera tensiones estructurales: deterioro de la infraestructura, impacto ambiental y una alta exigencia sobre los servicios urbanos. En ese contexto, el municipio sostiene la necesidad de políticas compensatorias y defiende herramientas como la tasa de camiones, destinada a financiar obras y mantenimiento.

Cultura, deporte y calidad de vida

El desarrollo urbano se completa con una fuerte apuesta a la cultura y el deporte. En los últimos días, la ciudad celebró el Día Mundial del Arte con actividades en espacios culturales locales y avanza en la ampliación de su infraestructura deportiva.

Entre los proyectos en marcha se destacan nuevas canchas de pádel y tenis, con un esquema que garantiza acceso gratuito a jóvenes que no pueden costear la práctica. Además, el municipio continúa promoviendo eventos masivos, como la maratón del Día del Periodista prevista para el 7 de junio, que proyecta convocar a más de 1.500 corredores.

Una ciudad que redefine su perfil

Con eje en la educación, la infraestructura y la inclusión, Puerto San Martín busca redefinir su perfil dentro del cordón industrial. La apuesta combina crecimiento económico con políticas públicas que mejoren la calidad de vida.

El desafío, coinciden desde la gestión, es equilibrar el peso de la actividad portuaria con oportunidades concretas para la comunidad. En ese camino, el nuevo polo educativo aparece como una pieza central de un modelo que apunta al desarrollo con identidad regional.

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