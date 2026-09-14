Premios Emmy 2026: dónde verlos y quiénes son los nominados

Las series de televisión compiten por distintos premios esta misma noche en una ceremonia en Los Ángeles que se transmitirá en vivo. Todos los detalles del evento y los nominados

Los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes 14 de septiembre por la noche

Llegó la noche más importante para las series de televisión. La celebración de la 78.ª edición de los Premios Emmy tendrá lugar este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles y se transmitirá en vivo en todo el mundo. En esta gala, distintas figuras de la televisión se reunirán con ansias de conseguir distintos galardones, en una noche que, como cada año, promete estar llena de suspenso, glamour y sorpresas.

Después de 15 años, la conducción del evento volverá a estar en manos de una mujer, en este caso la conductora será la actriz Mariska Hargitay, reconocida por su papel de Olivia Benson en la serie “Ley y orden: SVU”. Entre los presentadores, estarán presentes Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd, Odessa A’zion, Linda Cardellini, Alan Cumming y Sarah Michelle Gellar.

En cuanto a las nominaciones, las series “The Pitt” y “Hacks”, ambas de HBO, cuentan con el número más alto de nominaciones , rompiendo el récord de las comedias con más nominaciones en la historia de los premios. “The Pitt” espera levantar estatuillas en alguna de sus 26 nominaciones mientras que “Hacks” espera lo mismo en cualquiera de sus 25 nominaciones.

A qué hora son los Emmy y dónde verlos desde Argentina

La ceremonia de los Premios Emmy comenzará formalmente a las 20:00 de este lunes 14 de septiembre. Sin embargo, los fanáticos de la moda no pueden perderse la alfombra roja, que tendrá lugar a partir de las 19:00.

El evento, llevado a cabo en Los Ángeles, se transmitirá en vivo para que el resto del mundo pueda seguirlo en tiempo real. En Argentina, se podrá sintonizar la ceremonia desde el canal TNT o en la plataforma HBO Max.

Todas las nominaciones de los premios Emmy 2026

Mejor serie dramática

'The Gilded Age'

'The Diplomat'

'A Knight of the Seven Kingdoms'

'Paradise'

'The Pitt'

'Pluribus'

'Slow Horses'

'Your Friends and Neighbors'

Mejor serie de comedia

'Abbott Elementary'

'The Bear'

'Hacks'

'Nobody Wants This'

'Only Murders in the Building'

'Shrinking'

'Margo's Got Money Troubles'

'Widow's Bay'

Mejor miniserie o antología televisiva

'All Her Fault'

'The Beast in Me'

'Beef'

'DTF St. Louis'

'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'

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Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, por 'Paradise'

Gary Oldman, por 'Slow Horses'

Mark Ruffalo, por 'Task'

Rufus Sewell, por 'The Diplomat'

Noah Wyle, por 'The Pitt'

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon, por 'The Gilded Age'

Chase Infiniti, por 'The Testaments'

Rhea Seehorn, por 'Pluribus'

Zendaya, por 'Euphoria'

Keri Russell, por 'The Diplomat'

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell, por 'Rooster'

Yahya Abdul-Mateen II, por 'Wonder Man'

Jason Segel, por 'Shrinking'

Martin Short, por 'Only Murders in the Building'

Matthew Rhys, por 'Widow's Bay'

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning, por 'Margo's Got Money Troubles'

Lisa Kudrow, por 'The Comeback'

Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'

Ayo Edebiri, por 'The Bear'

Jean Smart, por 'Hacks'

Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva

Riz Ahmed, por 'Bait'

Jason Bateman, por 'Black Rabbit'

Charlie Hunnam, por 'Monster: The Ed Gein Story'

Oscar Isaac, por 'Beef'

Matthew Rhys, por 'The Beast in Me'

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Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva

Claire Danes, por 'The Beast in Me'

Sally Field, por 'Remarkably Bright Creatures'

Carey Mulligan, por 'Beef'

Sarah Pidgeon, por 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'

Sarah Snook, por 'All Her Fault'

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball, por 'The Pitt'

Billy Crudup, por 'The Morning Show'

Shawn Hatosy, por 'The Pitt'

Gerran Howell, por 'The Pitt'

Jack Lowden, por 'Slow Horses'

Tom Pelphrey, por 'Task'

Carlos-Manuel Vesga, por 'Pluribus'

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden, por 'The Pitt'

Fiona Dourif, por 'The Pitt'

Allison Janney, por 'The Diplomat'

Katherine LaNasa, por 'The Pitt'

Sepideh Moafi, por 'The Pitt'

Julianne Nicholson, por 'Paradise'

Karolina Wydra, por 'Pluribus'

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Harrison Ford, por 'Shrinking'

Colman Domingo, por 'The Four Seasons'

Nick Offerman, por 'Margo's Got Money Troubles'

Paul W. Downs, por 'Hacks'

Stephen Root, por 'Widow's Bay'

Michael Urie, por 'Shrinking'

Tyler James Williams, por 'Abbott Elementary'

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey, por 'Widow's Bay'

Hannah Einbinder, por 'Hacks'

Janelle James, por 'Abbott Elementary'

Kate O’Flynn, por 'Widow's Bay'

Michelle Pfeiffer, por 'Margo's Got Money Troubles'

Megan Stalter, por 'Hacks'

Jessica Williams, por 'Shrinking'

Mejor reality

'Dancing With the Stars'

'RuPaul's Drag Race'

'Top Chef'

'Survivor'

'The Traitors'

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Mejor programa 'talk show'

'Jimmy Kimmel Live!'

'The Daily Show'

'The Late Show with Stephen Colbert'

'Last Week Tonight With John Oliver'

'Saturday Night Live'

Mejor actor de reparto en una miniserie

Jason Bateman, por 'DTF St. Louis'

Richard Gadd, por 'Half Man'

David Harbour, por 'DTF St. Louis' (ganador)

Richard Jenkins, por 'DTF St. Louis'

Charles Melton, por 'Beef'

Nick Offerman, por 'Death by Lightning'

Mejor actriz de reparto en una miniserie

Linda Cardellini, por 'DTF St. Louis' (ganadora)

Dakota Fanning, por 'All Her Fault'

Laurie Metcalf, por 'Monster: The Ed Gein Story'

Joy Sunday, por 'DTF St. Louis'

Youn Yuh-jung, por 'Beef'

Constance Zimmer, por 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'

Mejor actor invitado en una serie dramática

Colman Domingo, por 'Euphoria'

Ernest Harden Jr., por 'The Pitt' (ganador)

Jeff Hiller, por 'Pluribus'

Jeff Kober, por 'The Pitt'

Jonathan Pryce, por 'Slow Horses'

Bradley Whitford, por 'The Diplomat'

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Britanny Allen, por 'The Pitt'

Tal Anderson, por 'The Pitt'

Tina Ivlev, por 'The Pitt'

Miriam Shor, por 'Pluribus'

Merritt Wever, por 'The Gilded Age'

Shailene Woodley, por 'Paradise' (ganadora)

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Rob Reiner, por 'The Bear' (ganador)

Michael J. Fox, por 'Shrinking'

Brett Goldstein, por 'Shrinking'

Hamish Linklater, por 'Widow's Bay'

Christopher McDonald, por 'Hacks'

Connor Storrie, por 'Saturday Night Live'

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Leslie Bibb, por 'Hacks'

Jamie Lee Curtis, por 'The Bear'

Betty Gilpin, por 'Widow's Bay' (ganadora)

Cherry Jones, por 'Hacks'

Laurie Metcalf, por 'Hacks'

Kaitlin Olson, por 'Hacks'

Lauren Weedman, por 'Hacks'

Mejor película para televisión

Heads Of State

Miss You, Love You

People We Meet On Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Riz Ahmed, “Bait”

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”

Oscar Isaac, “Beef”

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Claire Danes, “The Beast in Me”

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Carey Mulligan, “Beef”

Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Sarah Snook, “All Her Fault”

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Mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión

Jason Bateman — DTF St. Louis

Richard Gadd — Half Man

David Harbour — DTF St. Louis

Richard Jenkins — DTF St. Louis

Charles Melton — Beef

Nick Offerman — Death By Lightning

Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión

Linda Cardellini — DTF St. Louis

Dakota Fanning — All Her Fault

Laurie Metcalf — Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday — DTF St. Louis

Youn Yuh-jung — Beef

Constance Zimmer — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor intérprete en una serie de comedia o drama de formato corto

Kim Estes — Big Law

Desi Lydic — The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains

Randy Rainbow — The Randy Rainbow Show

Mejor presentador de un programa de telerrealidad o de competencia de telerrealidad

RuPaul Charles — RuPaul’s Drag Race

Alan Cumming — The Traitors

Kristen Kish — Top Chef

Ariana Madix — Love Island USA

Jeff Probst — Survivor

Mejor presentador de un concurso televisivo

Steve Harvey — Celebrity Family Feud

Ken Jennings — Jeopardy!

Colin Jost — Pop Culture Jeopardy!

Jimmy Kimmel — Who Wants To Be A Millionaire

Martin Short — Match Game

Mejor programa animado

Bob’s Burgers — Grand Pre Pre Pre Opening

Rick And Morty — There’s Something About Morty

The Simpsons — Homer? A Cracker Bro?

Smiling Friends — Le Voyage Incroyable De Monsieur Grenouille

South Park — Sermon On The ‘Mount

Star Wars: Visions — Black

Mejor serie de variedades

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Mejor narrador

David Attenborough — A Gorilla Story: Told By David Attenborough

David Attenborough — Ocean With David Attenborough

Jodie Foster — Breakdown: 1975

Werner Herzog — Ghost Elephants

Octavia Spencer — Lost Women Of Alaska

Mejor especial de variedades (en vivo)

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

83rd Annual Golden Globes

68th Annual Grammy Awards

The Oscars

78th Annual Tony Awards

Mejor especial de variedades (pregrabado)

Dave Chappelle: The Unstoppable…

The Muppet Show

Nikki Glaser: Good Girl

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

Wicked: One Wonderful Night

Mejor documental o especial de no ficción

John Candy: I Like Me

Marty, Life Is Short

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

Ocean With David Attenborough

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Mejor serie documental o de no ficción

The American Revolution

Mr. Scorsese

Rafa

Sean Combs: The Reckoning

The Yogurt Shop Murders

Mejor serie o especial de no ficción con presentador