Lussich y Pallares le pegaron duro a Florencia de la V: "El medio la detesta" La abrupta salida de la conductora levantó polvareda. La dupla que la reemplazará no anduvo con vueltas: "Ha forreado a sus compañeros" 10 de diciembre 2024 · 18:28hs

La abrupta salida de Florencia de la V de la conducción de "Intrusos en el espectáculo" levantó polvareda. La propia conductora se despidió al aire entre lágrimas con un fuerte alegato y acusó a sus reemplazantes, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, de ser personas "muy malas y crueles". Los conductores no demoraron la respuesta: "Ha forreado a sus compañeros" y "el medio la detesta", afirmaron.

Flor de la V había relatado que el miércoles por la tarde llegó al programa y una periodista le dijo que había trascendido su salida del programa de América. "Yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malas conmigo y crueles, no tengo nada personal pero no quiero mencionarlos″, en referencia a Lussich y Pallares.

Desde "Socios del Espectáculo", los conductores le respondieron: "Nos están poniendo sayos que no nos corresponden. Yo no soy malo, nunca dejé a nadie sin trabajo. Nunca maltraté a la gente, ni me creí que era el dueño del programa en el que trabajaba. Tampoco maltraté a mis compañeros del teatro. Sólo trabajo desde hace veinte años. Estamos muy agradecidos por estar en esta casa y por lo que viene".

Lussich tuvo menos rodeos y fue con todo: "No hemos dado un sólo dato, los maltratos están a la vista, cómo ha forreado a sus compañeros está a la vista, cómo el medio la detesta está a la vista. Esto es un negocio, un día estamos en un canal otro día en otro. Somos gente de laburo, gente honesta y después el público elige. Todo lo hemos hecho con sacrificio. Esto es una rueda en la que a veces estás más arriba y otras más abajo. Los cinco minutos de fama los puede tener cualquiera. Esta carrera es de aguante no de velocidad". "Nosotros nunca buscamos no nombrarte para bajarte el precio, Florencia de la V. Tuve que quedarme encerrado en un hotel de Punta del Este. Tuve que esperar a que pasaras vos (a entrevistar a Susana Giménez) porque vos no te querías juntar conmigo. Yo no hubiera hecho nunca eso", cerró Lussich.