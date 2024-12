Flor de la V rompe el silencio y se despide entre lágrimas de "Intrusos"

La conductora, el lunes en Intrusos, confirmó que el canal decidió reemplazarla: "El miércoles por la tarde llegué al programa, como siempre, y me llega el mensaje de una periodista que me cuenta que trascendió esa información. Yo tenía contrato hasta 2025" , explicó Flor.

El descargo de Flor de la V

Antes de terminar su último programa, Flor de la V dio un descargo luego de enterarse de su despedida, "Quiero hablar de lo que ha sucedido en los últimos días y que tienen que ver con mi salida de Intrusos del espectáculo", comenzó la conductora.

Flor relató con detalle cómo se enteró de su despedida: “El miércoles por la tarde llegué al programa, lo hago como siempre y me sale el mensaje de una periodista que me cuenta que trascendió esa información. Yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malas conmigo y crueles, no tengo nada personal pero no quiero mencionarlos″, aunque no los mencionó directamente, Flor hizo referencia a la dupla de conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes la reemplazarán en la conducción de Intrusos el próximo año.

La conductora también aprovechó para manifestar su dolor y decepción por la manera en que se manejó la situación: "Lloré mucho, desconsoladamente. No porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron bien conmigo ni con mis compañeros”. Además, defendió su labor y la forma en que se desarrolló su trabajo en el programa: “Se dicen muchas cosas de mí que no son ciertas en los medios. No tengo que aclararlas porque las personas que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona trabajadora, que cumple, que no genera discurso ni un mal clima en el trabajo. Traté que acá fuera todo horizontal y cada uno tuviera su espacio".

Florencia también manifestó su frustración por el desenlace de los últimos tres años: “Nos pasó de todo, pero no merecíamos este final. Ni yo ni mis compañeros. Estuvimos trabajando al límite y siempre lo hice con todo el corazón. No se hace una cosa así. No es justo”.

Antes de finalizar, Flor reveló que atraviesa un posoperatorio, lo que también influyó en su decisión de dar un paso al costado: "Hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud. No es nada grave, pero necesito tiempo para recuperarme".

Concluyó su descrago con unas palabras de agradecimiento y un palito para el gobierno de Javier Milei: "Gracias porque yo soy una ferviente... Yo creo en una Argentina, creo en una sociedad más justa, más diversa, más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, siempre voy a estar del lado de los maestros, siempre voy a estar del lado de los estudiantes, siempre voy a estar del lado de los jubilados. Siempre, porque creo en un país libre de verdad. Por eso, ¡Viva la diferencia! ¡Vivan los putos! ¡Vivan las travas¡ ¡Y viva Perón! Gracias".

La despedida de sus compañeros

Sus compañeros de panel también expresaron su tristeza y afecto tras la salida de Flor de la V. La histórica panelista del ciclo "Intrusos", Marcela Tauro, al borde del llanto, recordó en vivo los primeros días de su relación con Flor. “Vamos a decir la verdad: el primer año nos llevamos de terror, pero nos acomodamos y pudimos convivir. Nos llevábamos todos bien”, confesó Tauro. Por su parte, Flor de la V le dedicó unas palabras de cariño y respeto: “Nos teníamos que acomodar, nos conocimos. Tauro, creétela, sos una gran mina, una gran compañera y una gran profesional”.

Guido Záffora, por su parte, expresó su apoyo con una foto grupal y un corazón en su cuenta de Instagram. Pampito también le dedicó unas emotivas palabras a través de sus historias de Instagram. “Gracias por estos dos años en Intrusos. Fuiste vos la que pensó en mí y la verdad que, como te lo he dicho en otras oportunidades, es un placer trabajar con vos. Lo que nos reímos estos dos años, lo bien que la pasamos”, escribió el panelista.

Karina Iavícoli, compañera de Flor de la V durante estos tres años, también compartió un mensaje de agradecimiento y apoyo para la conductora en su cuenta de Instagram: “Cuando se cierra una puerta, siempre se abre otra, ¿no? Estamos todos muy shockeados y sensibilizados. Somos un grupo humano muy bueno, desde los productores hasta @flordelave, que fue nuestra capitana”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@karinaiavicoli)

