Dos pueblos santafesinos buscan un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo

Cañada Rosquín y Zenón Pereyra compiten en Best Tourism Villages, que reconoce destinos rurales por su identidad y desarrollo sostenible

La provincia de Santa Fe presentó a los pueblos de Cañada Rosquín y Zenón Pereyra como candidatos al programa Best Tourism Villages , una iniciativa internacional que distingue a destinos rurales por su desarrollo sostenible y la preservación de su identidad cultural.

La postulación fue impulsada por la Secretaría de Turismo provincial, en articulación con ambas localidades, con el objetivo de posicionarlas en el circuito internacional y fortalecer el turismo como herramienta de desarrollo local.

El programa, promovido por ONU Turismo, reconoce a pueblos de menos de 15 mil habitantes que se destacan por conservar su patrimonio, promover valores comunitarios y sostener prácticas sostenibles en lo económico, social y ambiental.

Las localidades seleccionadas acceden a visibilidad internacional, asistencia técnica y a una red global de destinos rurales.

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Las propuestas de Santa Fe

Cañada Rosquín fue presentada como un caso de desarrollo comunitario con identidad local, mientras que Zenón Pereyra se destaca por su perfil cultural, vinculado a su tradición masónica y al legado del artista Domingo Bucci, preservado en su museo.

Desde el gobierno provincial destacaron que las postulaciones reflejan el potencial de los pueblos santafesinos y su capacidad para generar desarrollo a partir del turismo.

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La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que la iniciativa “reafirma el camino de Santa Fe en materia de turismo sostenible” y destacó el trabajo conjunto con las comunidades locales. Además, la postulación contó con el acompañamiento del músico León Gieco, quien aportó un relato vinculado a su relación con el territorio.

La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que busca consolidar el turismo en pequeñas localidades, promoviendo el arraigo y la generación de oportunidades económicas.

El programa internacional se presenta como una vidriera para estos destinos, en un contexto donde crece el interés por experiencias vinculadas a la cultura local y el turismo de escala humana.