Mala pata: un equipo de la Liga Profesional acumula 13 casos de rotura de ligamentos en cinco años

El último casi se dio el domingo, y a mediados de abril hubo otro. Una racha tan impactante como difícil de creer

Agustín Seyral es el último de los 13 casos de rotura de ligamentos de rodilla en el equipo de Junín. El chico nació en Rosario pero se crió en Pergamino.

El último domingo, el futbolista Agustín Seyral se retiró lesionado a los 36 minutos del primer tiempo en el partido entre los equipos de Belgrano y Sarmiento, por la Liga Profesional. Horas después, el Verde de Junín confirmó que se había roto un ligamento de la rodilla.

Seyral, que nació en Rosario pero se crió en Pergamino, se formó en Sarmiento y juega de defensor, se convirtió así en el último en una larga lista de jugadores del equipo juninense que se rompieron los ligamentos de la rodilla en los últimos tiempos. Exactamente, fueron 11 en los últimos cuatro años y medio.

El zaguero, de apenas 21 años, será operado en los próximos días y tendrá para varios meses de recuperación.

Pocos días antes, el 13 de abril, otro jugador de Sarmiento había sufrido la misma lesión. Se trata del chaqueño Carlos Villalba, quien ya pasó por el quirófano y inició el largo proceso de rehabilitación.

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Jugadores de Sarmiento que se recuperaron y volvieron a romperse

Lo más impactante, sin embargo, es la sucesión de episodios similares que ocurrieron en Sarmiento desde 2021 hasta ahora. En ese lapso, nada menos que 12 de sus jugadores se rompieron los ligamentos. Y no es todo: en dos de los casos, se trató de futbolistas que se rompieron por segunda vez luego de haberse recuperado.

Los jugadores de Sarmiento que sufrieron este trauma desde 2021 fueron Joaquín Gho, Lucas Acosta, Federico Paradela (volvió a romperse ni bien se recuperó), José Mauri, Yair Arismendi. Agustín Molina (dos veces), Pablo Magnin, Gastón González, Joel Godoy, Villalba y ahora Seyral.

Sarmiento perdió 4 a 0 el domingo en su visita a Belgrano. El equipo conducido por Facundo Sava está muy comprometido con el descenso, ya que marcha en el lugar 28 de la tabla de promedios, sólo por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. En la tabla anual, en cambio, está más holgado, ya que marcha en el puesto 21, con nueve equipos por debajo.