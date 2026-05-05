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Puente Rosario-Victoria: el tránsito con Telepase trepó al 50%

Ya se tramitaron más de 4 mil obleas en las oficinas de la estación de peaje del sistema de pago electrónico en usuarios que utilizan la ruta nacional 174.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

5 de mayo 2026 · 06:10hs
Desde que comenzó el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico

Desde que comenzó el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico, el sistema de cobro que tiene beneficios y descuentos alcanzó el 50 por ciento de los usuarios.

A más de dos meses de habilitado el sistema de peaje en el Puente Rosario-Victoria, el tránsito con el nuevo sistema de Telepase llegó al 50 por ciento. En concreto, ya se realizaron más de 4 mil trámites de entrega de las obleas en las oficinas de la estación de peaje, por lo que las autoridades de la concesionaria Conexión Alto Delta consideraron que el balance en lo que va del año es "muy positivo".

Como ya se informó con el nuevo contrato en la ruta nacional 174 a cargo de un grupo de empresas rosarinas y entrerrianas, la región tienen un nuevo sistema de pago de peaje, sin dinero en efectivo y con opciones como el pago electrónico con tarjeta de crédito o débito y la adhesión a un sistema prepago que funciona con la colocación de una oblea en el parabrisas, que luego la cabina en Isla la Deseada lee para alzar las barreras.

El sistema, válido ya en las autopistas a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y ahora debuta en el puente hacia Entre Ríos. El usuario debe acreditar una tarjeta de crédito o débito y también como billetera virtual prepaga en donde debe haber dinero en cuenta para que se cobre el peaje. En los 60 kilómetros de recorridos transitan al día 180 mil vehículos.

En ascenso

Desde la puesta en marcha de estos sistemas, el pasado 16 de abril, ya se realizaron mas de 4 mil trámites de entrega de Telepase en las oficinas de Conexión Alto Delta en la estación de peaje. Y según los primeros datos de la contratista, el cobro por el lector de la oblea creció en el tránsito que circula por el puente de un 30 por ciento de las primeras semanas a un 50 por ciento de este método tecnológico. "Afortunadamente, los usuarios que eligen este sistema es cada vez mayor y está adhiriendo a diario, en un primer balance positivo. Es un nuevo sistema en el país y nosotros estamos haciendo punta", apuntaron desde la concesionaria.

"Esta respuesta favorable ha sido fundamental para que los responsables del corredor puedan continuar ajustando los procedimientos operativos en esta etapa inicial, con el objetivo claro de reducir de forma paulatina cualquier demora en la vía y agilizar el paso vehicular", marcaron desde Conexión Alto Delta.

En este proceso de modernización, la consolidación del sistema Telepase se posiciona como la mejor opción de pago recomendada por la concesionaria, no solo por la fluidez que aporta al tránsito al evitar detenciones prolongadas, sino también por el beneficio directo al bolsillo del conductor, ya que el costo se reduce a la mitad en comparación con el pago electrónico manual. Cabe recordar que las tarifas para todos los vehículos establecen una reducción a la mitad si se viaja con Telepase, con comparación con el pago electrónico con tarjeta en los tótems ubicados en las estaciones.

Atención al usuario

Y para facilitar esta migración de sistemas de pago, las oficinas de atención al usuario mantienen un esquema de atención de lunes a sábado, de 8 a 20, donde se puede gestionar la oblea de manera gratuita y personalizada, para luego cargarle saldo y así comenzar a utilizarla.

Y en este nuevo registro de usuarios, tanto personas que cuentan con Certificado Unico de Discapacidad (CUD) como para ex combatientes y veteranos de la guerra de Malvinas están vigente el otorgamiento de exenciones. Estos últimos trámites podrán realizarse de lunes a viernes, de 9 a 13, también en la estación de peaje.

A poco de tomar la operatividad de la ruta 174, (el 6 de enero pasado) el proyecto avanza con mejoras estructurales que impactarán directamente en la seguridad vial. Entre las tareas programadas, algunas ya en funcionamiento, se destaca la reposición de nueva iluminación con tecnología led en el trayecto que une el puente principal con la estación de peaje, una mejora indispensable para la visibilidad nocturna. Otra tarea fundamental programada para los próximos días es la puesta en marcha de la señalización horizontal de toda la traza con pintura termoplástica en caliente para una óptima visualización nocturna.

Corte programado para este martes

Y este martes se interrumpirá el tránsito (desde las 10) para la instalación de dos pórticos, cada uno por sentido de circulación (uno en la mano que sale de Rosario y el otro de Victoria), que funcionarán como centros de control: a través de ellos se brindará mensajería en tiempo real y variable a los conductores sobre estado de la ruta, intervenciones de la calzada, clima y datos adicionales para circular.

>>Leer más: Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito por obras

Además, se controlará y restringirá el paso de camiones que superen los 4,80 metros de altura para proteger las estructuras del sistema de peaje y se monitoreará el peso de las cargas pesadas en movimiento mediante balanzas dinámicas, esto último en pos de proteger el asfalto.

"Estas inversiones reafirman el compromiso de priorizar el control de la infraestructura y, sobre todo, la integridad y seguridad de quienes transitan diariamente por el corredor", señalaron desde Conexión Alto Delta.

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