Comienzan los "Playoffs" en "La voz Argentina": cambios y nuevas estrellas invitadas

Este domingo 24 de agosto empieza una fase con nuevos artistas como co-coaches en el escenario y con una modificación decisiva

"La Voz Argentina" comienza con la etapa de los "Playoffs"

"La Voz Argentina" continúa pisando fuerte en la televisión en su búsqueda del próximo talento nacional . Tras la etapa de Batallas y Knockouts, cada vez son menos los participantes que siguen en competencia y el reality se prepara para iniciar una nueva fase con cambios en la dinámica y nuevos desafíos para los concursantes, incluyendo la incorporación de otros co-coaches en vivo.

Actualmente se desarrolla la etapa de los Knockouts, en la que los jurados continúan seleccionando a los mejores de sus equipos con la ayuda de los co-coaches. Al final de esta fase, cada equipo deberá contar con once participantes que seguirán firmes en su sueño de convertirse en la próxima gran voz del país .

A partir del domingo 24 de agosto comenzará la cuarta fase del programa, conocida como los "Playoffs" . En esta instancia, los participantes de cada equipo volverán a enfrentarse, pero esta vez la dinámica será diferente: el público podrá votar para decidir quiénes permanecerán en el certamen. Además, los jurados estarán acompañados por nuevos artistas como co-coaches, que reemplazarán a Cazzu, Emmanuel Horvilleur, el Chaqueño Palavecino y Zoe Gotusso.

Cómo son los "Playoffs" en "La voz Argentina"

Una de las novedades más destacadas de los Playoff es que por primera vez en lo que va del certamen, el público tendrá la posibilidad de participar en el voto por la permanencia de los participantes.

Los once integrantes de cada equipo se presentarán con una interpretación propia. Luego, el jurado podrá salvar a cinco de ellos. Los seis participantes restantes competirán por el voto del público y sólo tres podrán ser salvados, dejando fuera tres participantes por equipo.

Como en cada etapa, el show también sorprenderá con nuevos estilismos de los jurados.

image

Una vez terminada la fase de los "Knockouts", le siguen los Shows en Vivo y ahí ya termina el programa con quien se considere ganador de la edición 2025.

>> Leer más: La picante pregunta de Cazzu en "La voz Argentina": "¿Estás soltero vos?"

Quiénes son los nuevos coaches

Los coaches incorporan a cuatro nuevas figuras: Juanes, Tiago PZK, Joaquin Levinton, La Konga

Junto a Lali Espósito estará Joaquíon Levinton. En el equipo de Luck Ra se incorpora el cantante de La Konga, Pablo Tamagnini. Por su parte, Soledad Pastorutti estará acompañada por Juanes. Finalmente, el dúo Miranda! Contará con el apoyo de Tiago PZK.