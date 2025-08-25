La Capital | Zoom | La voz argentina

"La Voz Argentina": una participante se quebró en el medio de la canción

En pleno Playoff del Team Lali, la joven participante interrumpió su interpretación del clásico “Vuélveme a querer” y los jueces acudieron en su ayuda

25 de agosto 2025 · 10:15hs
La concursante de La Voz Argentina se detuvo en medio de su interpretación

Concluyó la etapa de los Knockouts de La Voz Argentina. Tras intensas jornadas en las que los coaches tuvieron que elegir a algunos participantes y despedir a otros, los equipos quedaron reducidos a 11 integrantes cada uno. Con ese escenario, la última gala de este domingo dio inicio a la fase de Playoffs y la protagonista de la noche fue una joven que se quebró mientras cantaba un clásico.

En esta nueva instancia, los once integrantes de cada equipo se presentan con una canción individual. Luego, el jurado puede salvar a cinco de ellos, mientras que los seis restantes compiten por el voto del público. Solo tres serán salvados, y tres participantes quedarán fuera de cada equipo.

Además, este domingo se renovaron los co-coaches que acompañan a los jurados en el proceso de preparación de sus equipos. En el equipo de Luck Ra se incorporó Pablo Tamagnini, cantante de La Konga; Soledad Pastorutti contó con la presencia de Juanes; y el dúo Miranda! recibió el apoyo de Tiago PZK.

En esta primera gala de Playoffs, los integrantes del Team Lali comenzaron con sus presentaciones en vivo. La noche tuvo de todo pero uno de los momentos más comentados por la audiencia fue la actuación de una joven que, a mitad de su interpretación, se quebró y tuvo que ser alentada por los jurados para poder continuar con la canción.

La presentación de Iara Lombardi

Al comienzo de la canción, Iara se mostró un tanto insegura por lo que Lali se puso de pie para alentarla.

Ahora bien, Hacia la mitad del segundo estribillo Iara se detuvo, bajó el micrófono y dio la espalda al escenario. Fue en ese momento cuando su coach gritó desde su silla: “¡Vamos Iara, vamos reina!”. Al notar que la cantante no retoma la interpretación, el resto del jurado se sumó a los gritos de apoyo. Ale Sergi, desde su asiento, agregó: “¿Qué pasó Iara? ¡Vamos, vamos!”.

Con ese impulso, la joven volvió a tomar el micrófono y continuó su actuación con el respaldo de los jurados. Juliana Gattas incluso prestó su voz por momentos para acompañarla. Hacia el final, Lali se acercó para abrazarla y la animó: “Arriba, che, vamos”.

“Hasta acá de los nervios”, confesó Iara al finalizar su presentación.

La devolución de los jurados

La Sole comenzó dándole palabras de aliento a Iara: “No entendí por qué dejaste de cantar. Estabas cantando espectacular” A lo que la participante respondió rápidamente: “No sé qué me pasó”.

En ese momento, la cantante folclórica sumó: ”Sentí como que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando en vivo y en directo. Sos muy exigente, hiciste cosas tan difíciles en la canción que, si no hubieses bajado el micrófono, no nos hubiésemos reparado en nada”

En ese sentido, Luck Ra fue contundente: “ Cuando yo no estoy seguro finjo que lo estoy para no contagiar que las cosas no están tan bien. La mayoría de las cosas suelen ser por tu cabeza”. Y agregó un consejo: “Hay que fingir que estás seguro de vos mismo y contagiar eso a la gente.”

Finalmente, fue el turno de Lali: “Tenés que preguntarte qué pasa, qué estás esperando de vos y cuál es el lugar al que queres llegar. Más allá del error, pregúntate cuál es tu sueño acá porque el error es humano te van a pasar mil cosas que te van a empujar a seguir adelante. La pregunta es para vos: ¿Cuánto te estás exigiendo, cuánto te estás pidiendo?”

