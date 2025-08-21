La Capital | Zoom | Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que adoptaron a una hija

La actriz de Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi compartieron la noticia en redes sociales: “Estamos más que emocionados de este nuevo capítulo”

21 de agosto 2025 · 14:16hs
Millie Bobby Brown confirmó junto a Jake Bongiovi que se convirtieron en padres a través de la adopción.

Millie Bobby Brown confirmó junto a Jake Bongiovi que se convirtieron en padres a través de la adopción.

La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel en Stranger Things, anunció este 21 de agosto que junto a su esposo, Jake Bongiovi, dieron la bienvenida a su primera hija a través de la adopción.

“Este verano recibimos a nuestra hermosa bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”, expresaron en un comunicado compartido en Instagram.

La noticia llegó poco más de un año después de su boda, celebrada en 2024, y representa el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja. Brown, de apenas 21 años, había manifestado en varias entrevistas que convertirse en madre era uno de sus grandes sueños.

Millie Bobby Brown y su deseo de ser madre

En el podcast SmartLess contó que desde niña lo tenía claro: “Desde chiquita le decía a mi mamá, mientras jugaba con muñecas, que quería ser como ella. Siempre soñé con ser mamá”. Además, había mencionado que la posibilidad de adoptar le parecía tan natural como tener hijos biológicos: “Mi casa está llena de amor para cualquiera”.

Tanto Millie como Jake provienen de familias numerosas —ella es una de cuatro hermanos y él también— y han expresado su deseo de formar una familia grande en el futuro.

Aunque la actriz continúa con su carrera en ascenso, con la última temporada de Stranger Things próxima a estrenarse, dejó en claro que no quería postergar el proyecto personal de construir una familia.

Por el momento, la pareja mantiene en reserva los detalles sobre la bebé, incluyendo su nombre, pero aseguró que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

