Las series argentinas que se vienen: de "El Eternauta" a "Menem" y "Coppola"

Amazon Prime Video hizo público días atrás que el año que comienza estrenará “Cromañón”, una serie producida por Armando Bo, escrita por Josefina Licitra y dirigida por Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia que sigue a un grupo de adolescentes y las consecuencias que trajo a sus vidas la tragedia ocurrida en diciembre de 2004 en el recital de Callejeros en el que fallecieron 194 personas.

La plataforma tiene en marcha otras series como la biopic “Menem”, con Leonardo Sbaraglia en los zapatos del expresidente riojano y con Ariel Winograd como director, y las nuevas temporadas de “El fin del amor” y “Porno & helado”, aunque ninguna de ellas tiene todavía fecha prevista de estreno.

mendez2.jpg Leonardo Sbaraglia se pone en la piel del ex presidente Carlos Menem.

También con la dirección de Winograd, y escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, llegará a Star+ “Coppola, el representante”, que con Juan Minujín como el emblemático Guillermo contará la historia del hombre que dejó todo por convertirse en el mánager de Diego Armando Maradona.

La dupla Cohn-Duprat tiene más proyectos a punto para 2024 en Star+, porque ya se confirmó el estreno de “Bellas Artes”, una miniserie de comedia rodada en España con un elenco encabezado por Oscar Martínez sobre el mundo del arte contemporáneo. A esta se sumará —aún sin confirmación oficial de si llegará para este año— la tercera temporada de “El encargado” con Guillermo Francella.

coppola.jpg Juan Minujín es el protagonista de "Coppola, el representante".

HBO Max, del grupo Warner Bros. Discovery (WBD) presentará la ya muy dilatada “Felices los 6”, comedia romántica con Nicolás Furtado y Delfina Chaves con dirección de Diego Kaplan.

Además, WBD presentará otras dos producciones para la señal TNT en coproducción con Flow, que también la alojará en su servicio on demand: la biográfica “Cris Miró (Ella)”, protagonizada por la española Mina Serrano en el papel de la primera mujer trans que triunfó en la revista argentina; y el thriller psicológico “La mente del poder”, con Diego Velázquez, Mike Amigorena y Elena Roger dirigidos por Mariano Hueter.

La oferta internacional: para todos los gustos

La oferta de series internacionales para 2024 también es muy variada: hay fuerte presencia de producciones adaptadas de otros formatos, nuevas temporadas y ampliaciones de franquicias.

Netflix picará en punta con “Avatar: La leyenda de Aang” (nada que ver con la saga de James Cameron), una reinterpretación en acción real de la exitosa serie animada que desembarcará el 22 de febrero; y “El problema de los tres cuerpos”, que arribará el 21 de marzo de la mano de David Benioff y D. B. Weiss, los creadores de “Game of Thrones”. Amazon Prime Video, por su lado, tiene como estreno estrella la esperada “Fallout” (12 de abril), adaptada del muy popular videojuego postapocalíptico del mismo nombre.

No se queda atrás en esa línea la franquicia de Marvel, que continuará en expansión con los lanzamientos de “Echo” (10 de enero), “Agatha: Darkhold Diaries”, “Eyes of Wakanda”, la animada “Your Friendly Neighborhood Spider-Man” y “Marvel Zombies”, todas en Disney+. A esa plataforma se sumarán asimismo novedades de la marca de Star Wars como la cuarta entrega de la aclamada “The Mandalorian”; “The Acolyte”, ambientada un siglo antes de lo visto en “La amenaza fantasma” (1999); y “Skeleton Crew”.

true.jpg Jodie Foster encabeza la cuarta temporada de “True Detective”.

En tanto, este año trae nuevas temporadas de títulos ya instalados, como la cuarta de la antología criminal “True Detective” (14 de enero, HBO Max), con la ganadora del Oscar Jodie Foster; la duodécima y última de la comedia “Curb Your Enthusiasm” (4 de febrero, en HBO Max); la tercera del drama romántico “Bridgerton” (16 de mayo, Netflix); y “Masters of the Air” (26 de enero, Apple TV+), que completará la suerte de trilogía sobre la Segunda Guerra Mundial producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, que ya contaba con “Band of Brothers” y “The Pacific”.

Sin fecha de estreno definida, también verán la luz este año las continuaciones de “House of the Dragon”, “El oso”, “The Boys”, “You”, “Vikingos: Valhalla” y “Tokyo Vice”. HBO Max, además, se reserva cuatro platos fuertes: “El régimen”, dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Kate Winslet (3 de marzo); “The Sympathizer”, comedia negra con la participación multifacética de Robert Downey Jr.; “The Penguin”, protagonizada por Colin Farrell tras su aparición en “The Batman”, y “The Franchise”, parodia sobre el mundo de las franquicias de superhéroes creada por Sam Mendes y Armando Iannucci. Netflix, por su parte, estrenará la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”.