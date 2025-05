Lali llega a Rosario en junio en el marco de la gira presentación de su último disco

La artista lanzó el "Lali Tour 2025 para presentar "No vayas a atender cuando el demonio llama". Con más de 20 fechas confirmadas, una de ellas en la ciudad

Así, las fanáticas de Lali en Rosario tendrán la oportunidad de ver de cerca a la ex Casi Ángeles el 14 de junio , con sede a confirmar. “Próximamente toda la info para conseguir entradas”, anunció Lali a través de Instagram.

Embed - Lali - PERDEDOR (Official Video)

Su disco más audaz sale de gira

Tras casi un mes de expectativa, este martes 29 de abril, Lali Espósito presentó su nuevo álbum de estudio: “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Se trata de un trabajo que llega después de un período de introspección creativa y fuerte exposición mediática. Este nuevo proyecto se perfila como el más personal, libre y audaz de toda su carrera.

Aunque Lali siempre se volcó hacia el pop mainstream, especialmente en sus últimos cinco álbumes como "A Bailar", "Soy", "Brava", "Libra" y "Lali", su nuevo trabajo, "No vayas a atender cuando el demonio llama", marca una faceta completamente renovada y auténtica.

Con guiños al rock nacional de los 70 y 80, un sonido cargado de guitarras, una combinación que va desde lo “megalectrónico” hasta lo punk, el álbum promete recorrer temas como el deseo, la exposición pública, la ansiedad y la lucha por sostener la identidad en medio del ruido.

La lista de canciones incluye: "Popstar", "Lokura", "No me importa", "Plástico", "Tu novia II", "Morir de amor", "Mejor que vos", "No hay héroes", "Sensacional éxito", "Sexy", "Fanático", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin de transmisión".

Este álbum formará parte de la lista de canciones que la artista interpretará en sus esperados recitales en el estadio Velez Sarsfield, agendados para el 25 y 26 de mayo.