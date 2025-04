Lali Espósito estrenó su disco más audaz: "No vayas a atender cuando el demonio llama"

El proyecto más audaz de Lali

Aunque Lali siempre se volcó hacia el pop mainstream, especialmente en sus últimos cinco álbumes como "A Bailar", "Soy", "Brava", "Libra" y "Lali", su nuevo trabajo, "No vayas a atender cuando el demonio llama", marca una faceta completamente renovada y auténtica.

Con guiños al rock nacional de los 70 y 80, un sonido cargado de guitarras, una combinación que va desde lo “megalectrónico” hasta lo punk, el álbum promete recorrer temas como el deseo, la exposición pública, la ansiedad y la lucha por sostener la identidad en medio del ruido.

La lista de canciones incluye: "Popstar", "Lokura", "No me importa", "Plástico", "Tu novia II", "Morir de amor", "Mejor que vos", "No hay héroes", "Sensacional éxito", "Sexy", "Fanático", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin de transmisión".

Este álbum formará parte de la lista de canciones que la artista interpretará en sus esperados recitales en el estadio Velez Sarsfield, agendados para el 25 y 26 de mayo.

Los primeros sencillos del disco de Lali

Como adelanto del nuevo álbum, la artista fue lanzando en el último año una serie de sencillos que mostraban la versatilidad y profundidad de su nuevo proyecto. El primero, “Fanático”, fue publicado el 26 de septiembre de 2024, marcó el inicio de esta nueva etapa musical con una mezcla de rebeldía rockera y esencia pop.

El segundo sencillo, “No me importa”, lanzado el 26 de noviembre de 2024, profundiza en el estilo rockero y presenta un videoclip dirigido por la propia Lali en las calles de Buenos Aires.

El tercer tema, “Mejor que vos”, es una colaboración con el dúo Miranda! y fue lanzado el 6 de febrero de 2025, combinando el pop característico de ambos artistas.

El cuarto tema “33” , una colaboración con Dillom que tiene su propio video musical y fue lanzado el pasado jueves 25 de abril, con un estilo rockero, eléctrico, envolvente y una lírica provocativa y profunda.

La colaboración reveladora con Dillom

Uno de los momentos más comentados del disco fue su último lanzamiento. El tema “ 33” junto a Dillom que salió apenas cinco días antes del estreno completo, se destaca como el más distintivo de los adelantos previos. La canción fusiona el dramatismo lírico de Lali con la irreverencia oscura del trapero, creando una química inesperada que refleja la esencia provocadora del álbum.

El título "33" no es casual. Además de representar la edad de la cantante, “33” era la edad de Cristo cuando lo crucificaron. Y “33” era la edad de Cristo cuando resucitó. De esta forma, este simboliza la revelación y el cambio, conceptos que parecen ser el núcleo de este nuevo proyecto

Las letras de “33” tienen más sentido teniendo en cuenta el agitado último año que ambos artistas protagonizaron, convirtiéndose en blanco de críticas por su pensamiento, pero sobre todo en dos focos intensos de resistencia. Apoyados y apoyando a la comunidad musical, Lali y Dillom alzaron su voz contra los recortes a la cultura y las políticas de ajuste del gobierno actual.

Lali se desentiende de las obligaciones, de la comodidad del silencio y de lo que se espera de ella. “Un poco menos de humor, un poco más de ansiedad. No me calienta gustarte” y una frase muy de Dillom “Si muero, muero en la mía”, moldean la canción. “Ahora soy yo la que le gana al tiempo: ya caí, me morí, renací, me quedan los recuerdos”, reflexiona la letra de “33”.