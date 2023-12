Lali estrenó video con Peter Lanzani y referencia a una popular serie

El clip comienza con Lali hablando a cámara, con un parlamento en el que comparte sus visiones sobre el amor. “Es más simple. Lo difícil es lo otro, lo estable. Cuando algo está vivo, no se queda quieto nunca. Lo vemos en la naturaleza. La impermanencia es lo único que se mantiene. Yo creo que hay un sistema al que le sirve la anestesia. Por algo se construyó alrededor de la pareja casi un símbolo de estabilidad, de calma saludable. Ese simulacro de quietud, por otro lado, te hace sentir productivo pero, ¿a quién le sirve?”, dice la artista.

“Yo apuesto al amor eh. Pero a un amor vivo. En movimiento. Un amor que me quiera auténtica, que no me haga trampas, que no use tácticas. Un amor que incluya al otro. Un amor que me mire con ojos limpios. Y de eso va mi fiesta. Es un paréntesis para recuperar la fuerza vital, el encantamiento, la electricidad. ¿Se entiende?”, sigue, mientras se revela que se encuentra en una conferencia de prensa donde a pesar de sus elaboraciones insisten en preguntarle por "el novio" y "la maternidad".



El video, dirigido por la propia Lali y su primo Lautaro Espósito, se zambulle en la música en una secuencia de fiesta, como su título lo indica, mientras suena "Baum baum". La cantante se divierte y besa gente, generando un desencuentro con su acompañante, interpretado por Mosquera. Afectada por la situación, sale del recinto y se encuentra con un Peter Lanzani lookeado a lo Jeremy Allen White en la popular serie "El oso" (de la cual Lali mostró ser fan).



Entre ambos, se genera un diálogo un tanto críptico, a partir del que Lanzani (que fue pareja de Espósito hace muchos años, cuando iniciaban sus carreras en los sets de Cris Morena) anima a la artista a irse de la fiesta. Este intercambio funciona como transición entre las dos canciones. “Anda, antes de que te descubran. Está por salir el sol”, dice Peter. Lali agradece y se va, dando pie a "Corazón perdido", durante el cual se la ve caminando sola por la noche porteña.