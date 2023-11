Lali Espósito habló sobre las noticias falsas: "No puedo controlar el odio ajeno" La artista aseguró que decidió no desmentir las noticias falsas ("fake news·) que circularon recientemente para "no darles entidad". 14 de noviembre 2023 · 14:28hs

Lali Espósito aseguró que la mejor estrategia contra el odio y las fake news es no darles entidad.

Lali Espósito fue el blanco de una serie de noticias falsas en los últimos días. En el marco de la inesperada cancelación de un show en Chile, y la inminencia del balotaje, circularon en redes mensajes de odio y noticias falsas con supuestas declaraciones de la artista sobre la situación del país y un posible triunfo de Javier Milei.

En este contexto, Lali eligió su canal de difusión de Instagram (titulado EntreNos) para compartir un mensaje a sus seguidores, que le reclamaban que saliera a desmentir estas afirmaciones. "A mis fans indignados porque dicen que 'no hago nada' ante la violencia y difamación de gente... No, no puedo controlar el odio ajeno", empezó diciendo la artista.





Luego, se expresó de forma contundente sobre su estrategia para enfrentar el odio que recibe en redes: "Lo que quiere el que amenaza, miente y jode es eso. Que tengamos MIEDO. Que nos callemos. Que desaparezcamos. Y no. Yo no lo voy a hacer. Miedo jamás. Yo me cuido. Tranquilos. Créanme que LO MEJOR que podemos hacer es no darles entidad. Lo PEOR que les podemos hacer a los violentos es no darles la importancia (que desean tener)", aseguró Lali.

Lali Espósito fake news El mensaje que Lali Espósito compartió sobre las fake news a través de su canal de difusión de Instagram.





También se mostró optimista e intentó llevar tranquilidad a sus seguidores, aunque reconociendo la hostilidad de los tiempos que corren: "Estamos bien. Estaremos bien. Son tiempos heavys. Yo estoy tranquila y bien", afirmó.



Finalmente, remarcó que eligió ese medio como canal de comunicación porque no se siente cómoda en Twitter.

"Les dejo este mensaje por acá para que lo sientan directo. Y no todo sea una bola en Twitter. Red social que quizás vuelo a la mi**da. Está aburrido y choto todo por ahí. No?"