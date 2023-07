Jey Mammón y Florencia de la V mantuvieron un fuerte diálogo en Intrusos

Jey Mammón no acudió a ninguna metáfora para responder cuando la conductora le preguntó cómo estaba. "Yo estoy cagado a piñas desde lo que sucedió. No tuve reacción. No tenía manera de salir a hablar". Y contó lo que sintió al ver que su nombre se vio relacionado indirectamente con lo que sucedió con Marcelo Corazza: "Ponían mi imagen, mi foto, junto a la historia de la red de pedofilia, de pederastas, un caso que tenía que ver con Marcelo Corazza".

El también músico volvió a explicar cómo se dio el "vínculo" con Lucas Benvenuto : "Yo lo conocí cuando él tenía 16 y no hubo ninguna violación. Lo conocí cuando tenía 16 años, en abril. Estuve reconstruyendo toda la historia. Él habla de un hecho particular, yo hablo de toda la historia. Yo lo conocí hace 15 años. Estaría bueno también que cada uno piense dónde estaba hace 15 años. Él denuncia un no hecho de hace 17 años, yo no lo conocí cuando él tenía 14 años".

"Él ya empieza mintiendo con la edad. Segundo, cuando yo lo conozco en abril de 2009, que hubo una fiesta, ese día yo presenté oficialmente el personaje de Estelita. En ese momento no me conocía nadie, habrán ido 80 personas a ese lugar. El lugar era un bar, hoy no sé qué hay ahí... Él cumple en septiembre, estaba a cuatro meses y pico de cumplir 17", expresó Mammón.

Jey reiteró que todos los dichos de Benvenuto son mentira: "Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Lo que viví todo este tiempo fue un escarnio zarpado”.

Afirmó que aunque no fue un noviazgo, su relación con Lucas fue muy significativa. De igual manera, Jey confirmó que en ese momento no sabía todo lo que había sufrido Benvenuto con relación a los abusos.

En un momento de la entrevista, Mammón contó que pensó en quitarse la vida: "Un día estaba mirando Intrusos, estaba Marcela Tauro y dijo: ‘¿Qué estamos esperando, que se tire por el balcón, que se suicide?’. Y pido disculpas por lo que estoy diciendo, porque estoy planteando un tema que es serio, porque a mí me pasó eso, o sea, yo lo pensé… En ese momento que Marcela dijo eso, yo apagué la tele y saqué los pasajes para irme a España”.

Un cruce tenso con dos panelistas

Luego de que Jey Mammón hablara con Florencia de la V, la conductora de Intrusos dejó que su panel pregunte y Pampito, por su parte, fue directo al hueso con una opinión y no con una consulta: "Estás hace dos horas dándole cátedra a la tele de cómo tocar el tema". Pero ahí nomás el músico lo cruzó rápidamente: "Mirá, Pampito. No estoy dándole cátedra a la tele. Una persona se sentó en la tele a decir algo, y yo te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes. Yo no te tengo que dar explicaciones, vine a charlar con ustedes. Cuando ustedes hablaron, no había una causa, ahora sí. Hablemos con propiedad, porque vos decías '14 o 16 es lo mismo, es delito'. Yo vi todo. No tengo que limpiar nada, vine a contar en que situación se encuentra la demanda que acabo de iniciar" Y remató: "Lo que vos pienses, realmente no me interesa. Charlemos, pero ¿cuál es tu pregunta?".

Y ahí fue Laura Ubfal quien si bien intercedió con tono pacífico, le cuestionó a Jey su actitud: "Me cuesta creer que vos en tantos años de relación no hayas sabido lo que vivió Lucas. Y, por otro lado, no entiendo por qué vas contra él, es la técnica Juan Darthés. Creo que alcanza con lo que estás haciendo si querés limpiar tu imagen".

Y Jey ya visiblemente molesto, sentenció: "Perdón, si abrimos el juego al panel, ¿es pare que hagan preguntas o para que me juzguen? 'Yo no te creo que a los 14...', eso no es un pregunta, me parece una falta de respeto. Esto no es una cuestión de fe",

Y cuando Ubfal intentó preguntarle algo, estalló: "Déjenme terminar porque sino es insoportable esto. Ahora que estoy acá y después de verlos en la televisión, estos temas de abuso y violación no son un tema de fe. Es irresponsable y ahora sí estoy haciendo un juicio de valor de tu trabajo, Laura Ubfal y Pampito. Es irresponsable de parte de ustedes. Qué me importa que a vos te cueste creerme. Y que me compares con Darthés, también me parece una falta de respeto".

"Estás un poco soberbio, frená ahí. Estas muy soberbio y altanero, no creo que te sirva la actitud que estás teniendo", lo frenó enardecida Ubfal.

Pampito volvió a tomar la palabra y le dijo: "Estás en un tono que nos estás juzgando a nosotros". Y ya a los gritos el humorista replicó: "¿Ustedes me juzgaron durante tres meses y yo no los puedo juzgar dos minutos?".

Por último, Mammón volvió a mantener un fuerte ida y vuelta con Ubfal: "Te dije que me cuesta creerte que no hayas sabido lo que vivió Lucas, en una relación de tantos años. ¿Podés entender que me cuesta creerte?". Y la respuesta de Jey fue determinante: "Ojalá que nunca te pase que venga alguien y diga 'Hace 20 años Laura Ubfal me violó y me drogó'. Porque se termina Laura Ubfal para siempre, eso te va a pasar".