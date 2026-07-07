Del arquero "congelado" a los rezos: las cábalas virales del partido de Argentina ante Egipto

La tensión por el partido de octavos de final se trasladó a las redes sociales, donde comenzaron a circular cadenas, memes y rituales

La Selección Argentina sufrió más de lo esperado ante Egipto en los octavos de final del Mundial. Durante casi todo el partido, la Selección no encontró el camino al gol. Mientras el reloj avanzaba, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse una catarata de cábalas , rezos, memes y rituales improvisados con un solo objetivo, cambiar la suerte del partido.

En el primer tiempo, Lionel Messi tuvo la oportunidad de meter el primer gol desde un penal, pero el remate fue contenido por el arquero egipcio, Mostafa Shobeir . A pesar de insistir en varias ocasiones, Argentina no consiguió romper el uno a cero durante el primer primer tiempo. La situación se complicó todavía más a los 67 minutos, cuando Mostafa Ziko marcó el segundo gol para Egipto. Recién a los 79 minutos, el Cuti Romero metió el primer gol del seleccionado argentino.

Pero mucho antes de ese gol, WhatsApp, Instagram y X ya se habían convertido en un espacio donde la fe futbolera se expresaba de las maneras más insólitas . A medida que pasaban los minutos, comenzaron a circular imágenes, cadenas, memes y hasta rezos que los usuarios compartían con la esperanza de revertir el resultado.

Una de las publicaciones que más se viralizó fue una imagen del arquero egipcio Mostafa Shobeir congelado, acompañada por mensajes que invitaban a compartirla, dejarla abierta o no borrarla hasta que Argentina marcara un gol.

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El arquero congelado

En WhatsApp, una de las publicaciones que más rápido comenzó a circular fue una imagen del arquero egipcio, Mostafa Shobeir, “congelado”. “Congelado el arquero de Egipto. Vamos Argentina”, versaba la fotografía donde aparecía Shobeir dentro de un cubo de hielo. El mensaje estaba acompañado por una consigna: “Reenviá esto a tres grupos para congelar al arquero de Egipto. Vamos Argentina”.

La publicación hacía referencia al llamado “ritual del congelador”, una práctica esotérica que consiste en escribir el nombre de una persona o utilizar una fotografía suya y colocarla en el freezer. Tradicionalmente, se le atribuye la intención simbólica de “frenar” o bloquear las acciones, la influencia o las intenciones de alguien. En este caso, el ritual fue adaptado al contexto futbolero y la imagen del arquero egipcio comenzó a multiplicarse en grupos de WhatsApp como una cábala para impedir que siguiera atajando y favorecer un gol de la Selección.

Cábalas insólitas en redes sociales

A esa publicación se sumaron otras igual de insólitas: oraciones, promesas, pedidos para no cambiar de lugar, apagar el televisor o no tocar el celular..

Tampoco faltaron las clásicas estampitas futboleras. En "X" comenzaron a circular imágenes editadas de Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero como si fueran santos, acompañadas por un palo santo y un frasco de agua bendita.

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Otra de las imágenes que volvió a viralizarse fue una fotografía de Antonella Roccuzzo durante el Mundial de Qatar 2022, en la que aparece con los brazos extendidos junto a uno de sus hijos. La fotografía había sido tomada desde su palco preferencial, y se la veía a Rocuzzo con las manos como rezando mientras Lionel pateaba un penal. La postal se hizo tendencia en redes durante el partido frente a Egipto ya que fue asociada por los usuarios a una especie de “bendición” o gesto de fe.