Siniestro vial en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Un taxi se incurstó en el frente de un comercio de barrio Martin tras protagonizar un siniestro vial que pudo haber terminado en tragedia. El vehículo rompió el blindex del local y, por apenas centímetros, no arrolló a un cliente que esperaba por su compra y a quienes lo atendían . Según testimonios, un vehículo particular realizó una maniobra imprudente y chocó al taxi, que luego perdió el control.

La mañana de viernes era tranquila en barrio Martín pero se vio alterada por un accidente de tránsito. El episodio ocurrió antes del mediodía en Alem y Zeballos , a pasos del Hospital Provincial de Rosario . Un auto particular embistió a un taxi, que se llevó la peor parte y terminó incrustado en un local comercial que se dedica a la venta de milanesas y productos congelados.

Aunque la imagen del rodado negro y amarillo fue impactante, el episodio pudo ser peor. Por un lado, el conductor, identificado como Juan Ariel de 48 años, esquivó una columna que podría haberle causado lesiones más graves. Además, dentro del comercio había un cliente esperando por su compra, que de no ser por el blindex del local no habría tenido tiempo de escapar al auto sin control.

Según contaron testigos a los medios, el taxi circulaba por Alem, que se convierte en una vía rápida para salir del centro con destino a zona sur , mientras que un auto particular, un Citroën C4 gris, viajaba por Zeballos .

El relato de los testigos sostiene que el conductor del Citroën, demorado e identificado como Juan Pablo de 47 años y con domicilio en Pueblo Esther, circulaba a una alta velocidad y cruzó de manera imprudente dado que el taxi ya había empezado a cruzar. Luego, el auto impactó la parte trasera del taxi, que perdió el control.

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El conductor del vehículo del servicio público esquivó la columna de la esquina, pero no pudo detener la marcha antes de impactar contra el comercio, e incrustarse contra el blindex del local.

Los titulares del comercio difundieron el video donde se puede ver cómo el auto rompe el vidrio y a centímetros se encontraba un cliente, que apresurado logra ponerse a resguardo. También en el local se encontraban el titular y una empleada. "Casi me mata", señaló el dueño de Milanesas 1001, al ver cómo quedó destrozado el frente de su negocio.

Qué dijo el chofer del taxi

Mientras esperaba por la ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), el conductor del taxi permanecía al frente del volante. Los médicos del sistema de emergencias le recomendaron no moverse ante posibles lesiones óseas.

De todas formas, Juan Ariel, el taxista, despejó dudas: "Me golpeé la cabeza. Estoy golpeado. El auto me dio un latigazo, venía muy rápido y hasta casi pisa a una persona. Me pidieron que no me mueva". Ante la consulta de "De 12 a 14" sobre los segundos entre el choque y el impacto con el negocio, el chofer señaló: "Traté de esquivar lo que pude. La sacamos barata". Al momento del accidente, el taxi iba desocupado.