Miguel C., de 40 años, fue imputado por el homicidio de Maximiliano Rojas, de 25 años, asesinado a puñaladas en octubre de 2020

Tras cinco años prófugo, quedó preso un hombre que mató a su vecino por pedirle que baje la música.

Un hombre de 40 años fue imputado por un homicidio ocurrido en 2020 en Villa Gobernador Gálvez. Estaba prófugo desde el día del hecho , cuando apuñaló a un vecino en medio de una discusión por el volumen de la música.

La causa por crimen de Maximiliano Rojas , ocurrido la madrugada del 24 de octubre de 2020, se mantuvo sin avances todo este tiempo a pesar de que el agresor estaba identificado desde un principio. Es que el sospechoso se había fugado apenas cometido el asesinato.

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Desde un primer momento se supo que el sindicado como autor del crimen era Miguel C., de 40 años, sobre quien pesó un pedido de captura hasta el lunes pasado cuando finalmente fue detenido. Este viernes el fiscal Patricio Saldutti lo imputó como autor de homicidio simple.

Música fuerte

El crimen de Maximiliano Rojas ocurrió cerca de la 1 del 24 de octubre de 2020 en San Rafael al 3200, Villa Gobernador Gálvez. El fiscal Saldutti determinó que Miguel C. apuñaló a la víctima en la zona abdominal, causándole la muerte a las pocas horas.

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La crónica de La Capital, del día siguiente al hecho, reconstruyó los momentos previos del ataque. La víctima trataba de dormir pero a metros de su casa el ahora imputado estaba con un grupo de personas con la música a volúmen alto.

Los testigos dijeron que Maximiliano primero pegó un par de gritos al vecino pidiendo que lo dejaran dormir. Luego dio unos golpes en la pared con el mismo propósito. Pero del otro lado nadie lo escuchaba. Entonces se vistió y salió un poco enojado a hablar de hombre a hombre.

Prófugo detenido

Ya en la calle, Maximiliano golpeó la puerta de la casa de Miguel C., quien abrió con una cuchilla en la mano. Entonces empezó la discusión que tendría un desenlace fatal. Alejandro volvió a pedir que bajaran la música, que su familia necesitaba descansar, pero la respuesta fue un profundo cuchillazo en el abdomen que lo hizo caer al piso sin aliento.

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Los familiares de Alejandro que salieron atrás de él trasladaron al muchacho hasta el Hospital Anselmo Gamen en grave estado y desde allí, debido a la gravedad de las heridas recibidas, una ambulancia del Sies lo derivó al Hospital de Emergencias donde diagnosticaron que la cuchillada le había provocado evisceración y que su estado era desesperante. Finalmente, el muchacho falleció pasada las 3 de la mañana.

Tras cinco años prófugo Miguel C. fue capturado e imputado este jueves en el Centro de Justicia Penal. La jueza Luciana Vallarela confirmó que quedará en prisión preventiva por 180 días por el delito de homicidio simple.