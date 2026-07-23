Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Tras la salida de la marca de indumentaria Laundry, ya hay nuevo destinatario para esa esquina estratégica. Además, hay otros cambios en línea.

El tradicional inmueble de la esquina de Mitre y Córdoba no pasó ni un mes en el mercado locativo y ya tiene un flamante inquilino. Se trata de la cadena FarmaShop, que trasladará a esta ubicación su local de La Favorita y planea inaugurar en el correr de las próximas semanas.

El local de la peatonal estuvo ocupado durante más de una década por el fabricante rosarino de indumentaria Laundry. La salida de la marca se dio en el marco de un desacuerdo por las condiciones de alquiler y la reestructuración de su red comercial. Por estos días, La Capital pudo registrar en imágenes los trabajos que ya están en marcha en esa clásica esquina de la peatonal.

Según trascendió, FarmaShop encontró la oportunidad justa para reubicar la sucursal que funcionaba en la planta baja de La Favorita . Luego del anuncio de cierre del tradicional centro comercial del microcentro, algunos de sus inquilinos debieron salir a buscar nuevos puntos para continuar su actividad. De este modo, la cadena mantendrá su presencia en la ciudad con más de veinte farmacias distribuidas mayormente por el centro.

En el mismo escenario, Mall China, que venía trabajando en el subsuelo de La Favorita, confirmó que se mudará a la esquina de Rioja y Sarmiento , edificio donde supo funcionar durante 25 años Rosario Comfort. En tanto que Interio también busca nuevo espacio en el centro , aunque mientras tanto están concentrando su oferta en la casa central de calle San Martín al 2100, donde invirtieron para mejorar los espacios del showroom.

Otro que apostará por su nueva ubicación sobre la peatonal es This Week: si bien operan desde hace tiempo en la esquina de Córdoba y Corrientes, ahora invirtieron para el proyecto This Coffee, un bar de estilo clásico con café de especialidad y una oferta acotada de gastronomía gourmet, además de un espacio de coworking y un bar speakeasy orientado a eventos privados en el subsuelo del mismo edificio.

Las marcas de indumentaria low cost copan la oferta

Los movimientos sobre la peatonal no se limitan únicamente al derrame de La Favorita. En junio, la firma de ropa low cost Othilia cortó cintas de una sucursal a la altura del 1300, que se suma a su otra tienda emplazada al 1100. En el mismo rubro, Pola Nola va por su sexto local rosarino al quedarse con la locación que anteriormente ocupaba Megatone, en Córdoba 1235. El año pasado, Olivia había abierto su primer comercio sobre la peatonal, a la altura del 1000, junto a McDonald’s, mientras que en 2026 fue por su segunda inauguración, en el 1231.

En marzo de este año, Rosario Central anunció su desembarco en el histórico local de Gulliver, al 1300, entre Corrientes y Entre Ríos. Se trata de un espacio de más de 100 metros cuadrados con frente a la peatonal, donde la famosa juguetería rosarina llevaba más de 40 años de actividad. Mientras tanto, en el 1471, Giro Didáctico cedió su lugar a la firma Laula Sport, un comercio de ropa deportiva femenina.

El rápido alquiler del inmueble de Mitre y Córdoba responde a la dinámica del mercado inmobiliario sobre la peatonal. Pese al bajo consumo, la demanda por este tipo de locaciones sigue siendo alta entre las empresas y los tiempos de espera suelen rondar los 30 días.