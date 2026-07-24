Newell's vs. Talleres: Kudelka convocó a tres de los cuatro refuerzos para el choque del sábado

En la lista también hay dos juveniles de la reserva. Herrera (lesionado) y Salomón (con alta médica) no están en la nómina.

El volante Alan Soñora está en la convocatoria de Kudelka para el primer partido de Newell's en el Clausura.

Newell's debutará este sábado en el torneo Clausura, luego del largo receso impuesto en el fútbol argentino por la disputa del Mundial 2026. El arranque del equipo del Parque será en el Coloso, frente a Talleres, y el club acaba de difundir la lista de jugadores convocados.

El equipo conducido por Frank Kudelka viene de realizar una extensa pretemporada, en la que puso mucho el acento en la preparación física en la primera parte y luego se enfocó también en el fútbol. Jugó varios amistosos y todos sus protagonistas consideran que llegan afilados al debut ante Talleres.

El partido se jugará el sábado a las 17, con el arbitraje de Jorge Baliño.

Los refuerzos convocados

En la preparación para este torneo, en el que necesita hacer una muy buena campaña, Newell's hizo cuatro incorporaciones. La novedad es que tres de ellas están en la primera nómina de futbolistas convocados por Kudelka antes del partido.

Se trata del lateral Franco Escobar, el zaguero central Lautaro Gianetti y el volante Alan Soñora. En cambio, quien no fue convocado es el recientemente llegado Agustín García Basso, quien apenas tiene un entrenamiento con el plantel.

En la lista no está Rodrigo Herrera, quien sufrió una lesión en el codo y tiene para cuatro semanas de recuperación, ni Oscar Salomón, quien ya tiene el alta médica tras recuperarse de un problema muscular.

La novedad es la inclusión de dos chicos de la reserva, Blas Benedetto y Thomas Ríos, y también la inclusión, después de mucho tiempo, del central Ian Glavinovich.

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