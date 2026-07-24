Videos: los tantos de la goleada del próximo rival de Central en la Copa Libertadores

Corinthians jugó un primer tiempo arrasador y se impuso por 3 a 0 a Remo. El domingo juega contra el Bahía de Alejo Veliz

Yuri Alberto celebra uno de sus dos goles para Corinthians, el próximo rival de Central en el máximo torneo continental.

Corinthians, el próximo rival de Central en la Copa Libertadores, goleó 3 a 0 a Remo en la reanudación del Brasileirao, el campeonato nacional brasileño. El equipo de San Pablo mostró un juego muy ofensivo y una gran producción de sus delanteros.

Central y Corinthians se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Libertadores el 13 de agosto en el Gigante de Arroyito y una semana más tarde jugarán la revancha en el Neo Química Arena de San Pablo.

Ante más de 43.000 torcedores, el equipo de Fernando Diniz (campeón de la Libertadores con el Fluminense, en 2024) ofreció una gran actuación ante Remo. El equipo paulista sufrió poco y mantuvo un alto volumen de juego ofensivo. Los goles fueron anotados por Kaio César y Yuri Alberto (dos veces), todos en el primer tiempo.

Corinthians, arrasador en la primera etapa

El equipo de Diniz prácticamente liquidó el partido en la primera etapa, cuando dominó a voluntad a su rival y no pasó ningún sobresalto. Su juego se destacó por la intensidad y el volumen ofensivo. Hizo tres tantos, pero pudieron ser más.

Por otra parte, Corinthians pagó 225 mil dólares y levantó así una de las tres inhibiciones que tiene por parte de la Fifa para incorporar jugadores. Todavía le quedan dos y el club atraviesa por graves problemas financieros, algo que impacta directamente en el equipo.

Este domingo, Corinthians volverá a jugar por el Brasileirao y tendrá un compromiso más difícil: enfrentará a Esporte Clube Bahía, el club que este mercado de invierno incorporó al ex-Central Alejo Veliz, en El Salvador. El delantero incluso podría debutar en ese partido.

Los goles de Corinthians

Corinthians 1x0 RemoYuri AlbertoAndréBrasileirão | 19ª rodada pic.twitter.com/GHny1Is18g — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026

Corinthians 2x0 Remo



Kaio Cézar

Breno Bidon



Validado pelo VAR.



Brasileirão | 19ª rodada pic.twitter.com/pZaU6P2Hl6 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026