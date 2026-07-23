El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Fueron los que más insinuaron. Julián apareció dos veces por sorpresa, pero el primer gol se lo anularon. El Bicho lució bien aun sin pretemporada

El plantel completo de Central posó para la foto en cancha de Belgrano.

Entre Julián Fernández y Jaminon Campaz hay que buscar los destacados en la derrota de Central frente a Belgrano por 2 a 1 en el debut en el torneo Clausura.

Jeremías Ledesma 5: en el primer gol, Uvita Fernández la toca en el corazón del área, pero sonó más a falla de los centrales. El segundo fue un golazo.

Emanuel Coronel 5: empezó nervioso e impreciso, pero con el correr de los minutos se fue acomodando. No deslumbró ni mucho menos. Metió un tiro en el palo después de una gran jugada.

Facundo Mallo 4: no estuvo con todas las luces encendidas. Se lo notó falto de ritmo, aunque cuando tuvo que apelar a la personalidad, lo hizo.

Gastón Ávila 4: lo mejor, el toque de cabeza para el gol de Julián Fernández. En lo suyo, la defensa, dejó algunas dudas. Por momentos se lo notó demasiado nervioso.

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Agustín Sández 3: un partido chiquito. En el primer gol le dio el espacio necesario a Rigoni para dominar. Flojo en la marca y sin aporte en la ofensiva.

Franco Ibarra 4,5: no fue el patrón de otras veces. Estuvo bastante enemistado con la pelota. Perdió algunas, una de ellas que terminó con una contra que casi termina en gol.

Vicente Pizarro 5,5: la pidió siempre, pero le faltó algo más de claridad con su juego. Tuvo una de las más claras, con un remate potente desde el borde del área.

Julián Fernández 6,5: estuvo dos veces donde tenía que estar, ahí adelante para empujarla. La primera fue posición adelantada. La segunda, gol. Igual, insinuó más que lo que concretó pelota al pie.

Ángel Di María 5: jugó de menos a más. Le costó meterse en el partido, estuvo impreciso y sin peso en ofensiva. Creció en el complemento. Igual se espera más del capitán.

Jaminton Campaz 6,5: en medio de la confusión, el Bicho fue uno de los que más insinuó. No tuvo la claridad necesaria, pero al menos se lo notó en ritmo sin haber hecho pretemporada.

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Tomás Badaloni 3: Tuvo una de las más claras del partido, en el arranque, y la malogró. Después, perdió casi todas las que le llegaron. Frágil en el cuerpo a cuerpo.

Ingresaron en Central

Federico Navarro 5: entró bien, metido y con ganas de batallar en el mediocampo. Lo hizo cuando el partido estaba para cualquiera.

Elías Verón -: muy poquitos minutos en cancha, apenas tocó un par de pelotas y prácticamente no gravitó.

Jorge Almirón, el DT 4,5: Central fue un equipo desconocido en el primer tiempo, que levantó en el complemento y al menos mereció el punto, pero su equipo fue discontinuo. Muchos no entendieron el cambio de Verón por Di María.